Cesc Escolà, un camino de éxitos en el que también ha habido algunas 'piedras'

MADRID, 16 (CHANCE)

Hace pocos días, CHANCE publicaba en exclusiva una entrevista a Cesc Escolà por su nuevo libro 'Mucho más que fitness'. El entrenador más sexy de la televisión está cumpliendo sueños y un año después de salir en la gran pantalla de la mano de Operación Triunfo ha conseguido escribir su propio libro con el que podremos entrenar y estar a punto.

Si el otro día hablábamos de su libro, hoy os hablamos de un aspecto más personal del entrenador y es que en una entrevista que se ha publicado en la revista digital MADMENMAG, ha confesado haber sufrido acoso sexual por redes sociales desde que se convirtió en rostro conocido.

En dicha entrevista que ya podéis leer en la página oficial, Cesc Escolà habla abiertamente de todos los mensajes que recibe a través de sus redes sociales con los que nos hemos quedado con la boca abierta: "Hay gente que no está bien de la cabeza y me mandan fotos desnudos y tocándose. Les bloqueo inmediatamente. A veces me molesta tanto que les contesto diciendo que podría hacer una captura de pantalla y denunciarles pero luego me doy cuenta de que no sirve de nada. Lo mejor es bloquear directamente".

Y es que ya sabemos que una vez que una persona alcanza la fama -muy merecida en el caso de Cesc- su vida cambia por completo y uno de los inconvenientes de esto es que tus perfiles en redes sociales se convirtien en ventanas abiertas para todo el mundo que quiera contactar contigo.