Cesc Escolà publica su primer libro 'Mucho más que fitness' y nos desvela su próximo proyecto

Hay personas que cumplen sus sueños y Cesc Escolà es uno de ellos. El famosísimo profesor de Operación Triunfo está saboreando el éxito -tan merecido- con la publicación de su primer libro 'Mucho más que fitness'. Nada más hablar con él, su voz denota ilusión, ganas y motivación por todo lo que viene y es que en tan solo un año ha conseguido parte de sus objetivos personales y profesionales: ser todo un referente en el mundo fitness. Como bien sabemos, empezó como profesor en la academia más prestigiosa de TVE y más tarde dirigió su propio programa durante el confinamiento 'Muévete en casa' donde pudo acompañar a todos sus seguidores desde la gran pantalla en el momento más complicado debido a la pandemia por la Covid.

Son muchas las personas que tienen entre sus objetivos llevar una vida mucho más saludable, Cesc Escolà con este libro nos enseña a conseguirlo con una tabla de ejercicios que son de lo más prácticos y ¡atención! porque también habla de una alimentación saludable para compaginar con el ejercicio físico, una unión indispensable para conseguir estar como siempre hemos querido. Un libro muy cuidado, elaborado con todo el cariño del mundo por el que fuera profesor de la academia de Operación Triunfo. Tanto es así que en la portada podemos verle a él en plena forma, y en la contraportada podremos chocar nuestra palma de la mano con la de Escolà. Además, no duda en abrirse de lleno y hablar sobre lo que significó para él entrar en OT, tener un programa propio después, ser elegido por miles de seguidores...

Ni por asomo el entrenador pensaba que podría tener la oportunidad de plasmar en hojas todos sus conocimientos. Y es que un libro no se crea de la nada, Cesc eligió el mejor momento para crearlo: "Cuando empecé en Operación Triunfo se me propuso escribir un libro, pero no era el momento. Cuando pasó el tiempo, me dieron el programa en La 2, la editorial Planeta me propuso hacer este libro, les comuniqué lo que quería transmitir, les encantó y carta blanca. Estoy súper feliz". Empezar a ponerse en forma en dos semanas es complicado, pero no imposible: "El inicio son dos semanas para el cambio, todo el mundo sabe que es un cambio que te permitirá seguir una rutina y una dinámica positiva y saludable que te va a permitir hacer cambios a medio/largo plazo".

En cuanto a la rutina de nuestro protagonista, aunque no lo parezca es más sencilla de lo que nos imaginamos: "Mi rutina tiene buena alimentación, entrenamiento todos los días combinando la fuerza con el cardio" y es que el entrenador se considera una persona muy nerviosa y esto le ha jugado a veces malas pasadas: "Yo soy muy nervioso y quemo mucho. El único problema que he tenido es la tensión, los nervios y no poder descansar del todo bien. Soy muy nervioso y perfeccionista". Aún así todo ha merecido la pena porque está consiguiendo, paso a paso, todo lo que tenía en mente hace años: "Estoy muy feliz, es una pasada lo que me está pasando".

En el libro además de encontrarnos con el reto Cesc y un plan de comida saludable, Escolà nos habla también de cómo comenzó su andadura televisiva. Cuando le preguntamos por lo que significó para él ser profesor de Operación Triunfo, nos explica que fue el primer paso para empezar el camino que tanto había soñado, después de eso vinieron todas las demás oportunidades: "Operación Triunfo es un programa muy determinante, pasar de ser profe de OT de fitness a proponerme tener un programa propio". Y es que si algo tiene claro es que aún le quedan muchas cosas por hacer, como lograr que exista en la parrilla televisiva un canal de entrenamiento: "Falta mucha educación, no hay nada de entrenamiento, de conciencia de alimentación... en nuestra televisión. En Estados Unidos cada dos programas de la tele hay un programa de entrenamiento. Mi objetivo es que, ahora que estoy aquí, lo que quiero es luchar, ir poco a poco, llegar a cambiar la parrilla de televisión y haya algo de salud".

"En el libro también hablo del intrusismo, cuando no tienes a un entrenador delante hay mucha gente que cuelga sus rutinas en redes sociales que la mayoría de personas no es consciente de si es cualificado o no, lo que vi en el confinamiento fueron muchos canales de influencers que era un auténtico desastre. Hacer un mal ejercicio con un mal entrenador es peor que no hacer nada" nos desvela Cesc. Y es que no hay nada como un entrenador que sepa ponerse en la piel de las personas que están siguiendo los ejercicios que les marcas y eso, pocos lo pueden hacer. Nuestro protagonista no solo ha conseguido eso, sino también empatizar con todos sus seguidores: "Tienes que ponerte en la piel del que está enfrente, se consigue con la experiencia, yo he dado clase desde enanos hasta personas más mayores. Por muy bien que haga la gente los ejercicios tienes que explicarlos". Además del abundante conocimiento que tiene el entrenador sobre la materia, su buen rollo, simpatía y naturalidad a la hora de mostrarse es lo que le ha llevado a ser todo un referente en el mundo fitness.

Cesc Escolà tiene claro que un buen entrenamiento sirve de poco sino lo acompañamos con una dieta saludable y por eso, hace hincapié en tener una rutina de comidas que nos ayuden a tener la salud y el físico que queremos: "La gente se tiene que meter en la cabeza que comiendo bien puedes estar fibrado, sanísimo, con el ejercicio podrás tener niveles mucho más avanzado. Solo comiendo, es la base".

Revolucionó la academia de Operación Triunfo, pero también las redes sociales con su envidiable aspecto físico. De la noche a la mañana empezó a tener miles y miles de seguidores en su cuenta de Instagram, algo que le hizo bastante ilusión, pero que necesitó de un tiempo para asimilarlo: "Es un poco agobiante, pero evidentemente feliz por tener a tanta gente". Si hablamos de futuros proyectos, Cesc Escolá sonríe y confiesa tener un nuevo programa en TV3 de fitness con el que podrá llegar a muchas personas que quieran añadir a su vida una rutina saludable. Parece ser que otro de los objetivos del entrenador se ha logrado: "Me he dicho muchas veces 'tienes que conseguir algo de salud en un espacio', en nada empiezo con ello y dentro de espero poco venga algo grande". Gracias al esfuerzo y la dedicación que Escolà ha tenido durante su corta, pero intensa vida, puede estar muy orgulloso de todo lo que ha logrado con tan solo 27 años