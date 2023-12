CFA Society Spain nombra a Mónica Gordillo (BBVA) nueva presidenta de su Comité Women in Finance

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

CFA Society Spain, sociedad local miembro de CFA Institute, ha anunciado el nombramiento de Mónica Gordillo como nueva presidenta de su Comité Women in Finance.

Gordillo, impulsora del comité desde su creación en 2019, y que ha formado parte del consejo ejecutivo de CFA Society Spain, es 'private markets selector & principal manager' en BBVA.

Por su parte, la presidenta saliente, Guendalina Bolis, actual miembro del comité ejecutivo de CFA Society Spain, permanecerá como miembro activo del comité de Women in Finance, compatibilizando sus responsabilidades como consejera delegada de Inversis.

Así, los actuales miembros del comité son, además de Gordillo y Bolis: Marina de La Fuente, 'principal manager' en BBVA; Pilar Garicano, directora ejecutiva en Morgan Stanley; Cristina Rodríguez Iza, directora de Global Multi Asset Solution en Santander AM; Sila Piñeiro, directora de Deutsche Bank IPB; Salomé Bouzas, responsable de cartera en Amundi; Beatriz Camacho, analista de gestión discrecional de Santander AM; Mónica Valladares, Responsable de los equipos de asesoría jurídica y cumplimiento en CaixaBank AM, y Sylvia Sonnendrucker, 'coach' ejecutivo y miembro de equipo de coaching de Iese.

El comité ha completado varios proyectos en sus cinco años de andadura, como el programa de becas realizado en coordinación con CFA Institute y diferentes empresas para favorecer el acceso y la primera experiencia profesional de estudiantes recién licenciadas en entidades del sector financiero.

También viene desarrollando un programa de 'mentoring' para ayudar y guiar las trayectorias profesionales en finanzas de mujeres con diferente formación.

En la actualidad, el comité trabaja en diferentes proyectos para continuar ampliando la red de mujeres profesionales de las finanzas con acreditación CFA (o que están en proceso de obtenerla) y compartir conocimientos y experiencias.

Conviene subrayar que este Comité Women in Finance cuenta con el patrocinio de la firma abrdn.