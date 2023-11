El CGPJ aplaza su decisión sobre el amparo al juez de 'Tsunami' por las palabras de Rufián a la espera del Supremo

El amparo solicitado inicialmente por las declaraciones del ex 'número dos' de Justicia sigue su curso

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este miércoles posponer su decisión sobre la admisión a trámite de la ampliación del amparo solicitada por el juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga a Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, para incluir también unas palabras del diputado de ERC Gabriel Rufián hasta que el Tribunal Supremo (TS) resuelva sobre quién debe investigar el asunto.

García Castellón acudió inicialmente al CGPJ pidiendo amparo por unas declaraciones del entonces 'número dos' de Justicia, Tonxtu Rodríguez, en una entrevista de radio y otras de la portavoz del Govern de la Generalitat de Cataluña, Patricia Plaja, en una rueda de prensa.

El CGPJ admitió a trámite esa petición inicial al considerar que "existe fundamento suficiente para admitir a trámite la petición". Una vez recibidas las alegaciones de Rodríguez y Plaja, el asunto se someterá de nuevo a la Comisión Permanente para la adopción de una resolución definitiva.

El órgano de gobierno de los jueces ha aclarado este miércoles que la tramitación de este primer amparo seguirá adelante "hasta el momento en que haya que dictar una resolución, que igualmente deberá posponerse hasta que la Sala Segunda del alto tribunal se pronuncie sobre su competencia para tramitar ese procedimiento".

Sin embargo, respecto a la ampliación del amparo relativa a Rufián, la Comisión Permanente ha optado por aplazar la decisión sobre la admisión a trámite a la espera del Supremo.

En su reunión de la semana pasada, donde estaba previsto que abordara este asunto, finalmente se retiró del orden del día porque la Comisión Permanente entendió que antes de resolver sobre esta segunda admisión a trámite era necesario aclarar quién asume la causa, según avanzaron fuentes del CGPJ a Europa Press.

Las mismas explicaron que el fundamento del amparo es garantizar la independencia del juez en las decisiones que debe adoptar sobre el procedimiento en curso, por lo que, si ya no fuera García Castellón el instructor del caso, dicho amparo perdería su razón de ser.

El acuerdo adoptado este miércoles por la Comisión Permanente --donde se formaliza la decisión de hace una semana-- ha sido aprobado con los votos a favor del presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, y de las vocales progresistas Roser Bach, Mar Cabrejas y Pilar Sepúlveda. En contra se han mostrado los vocales conservadores José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona y Carmen Llombart, que han anunciado voto particular.

LAS PALABRAS DE RUFIÁN

Fue el pasado 15 de noviembre cuando Rufián apuntó directamente a García Castellón por imputar a Rovira por terrorismo en la causa abierta para investigar las acciones realizadas por la plataforma 'Tsunami Democrátic' en el otoño de 2019 en señal de protesta por la sentencia del 'procés'. "El mismo juez que, por cierto, aún no sabe quién es M.Rajoy", señaló a renglón seguido.

En su intervención, el portavoz de ERC acusó al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de haber imputado a Rovira "aprovechando que a un señor le dio un infarto en una 'mani'", en referencia al turista francés que falleció en 2019 tras sufrir un infarto en el aeropuerto de El Prat en el curso de la acción de bloqueo que realizó 'Tsunami'.

Rufián no se quedó en 'Tsunami' y culpó también a García Castellón de "sacar de la cárcel a Ignacio González --ex presidente de la Comunidad de Madrid--, de "salvar a (María Dolores) Cospedal --ex secretaria general del PP-- de la (Operación) Kitchen" y de "archivar lo del rey", en referencia probablemente al archivo de la conocida como 'pieza Carol' del 'caso Tándem'.

"Casualidades... Todo esto es guerra judicial, y negarlo es como negar que sale el sol y se pone para todos cada día", sentenciaba el portavoz de la formación independentista.

EL EX 'NÚMERO DOS' DE JUSTICIA

Por su parte, el pasado 8 de noviembre Rodríguez señaló de forma irónica en una entrevista en Radio Popular que era una "casualidad" que García Castellón dirigiera la investigación sobre 'Tsunami' contra Puigdemont y contra Rovira, unos días antes de que se llegara "a un acuerdo con Junts y unos días después de que se hubiera llegado a un acuerdo con ERC".

También apuntó que el ex presidente del Gobierno del PP José María Aznar "podría hablar un poquito de García Castellón". "¡Qué casualidad que ahora, que se podía llegar a un acuerdo para formar Gobierno, imputen a los líderes catalanes! Yo no tengo ni idea de si tiene razón o no, pero qué casualidad que tiene que ser este día. Podía haber sido un año y medio antes o un año y medio después, pues no, justo en medio de las negociaciones, si eso no es influir...", censuró.

En cuanto a la portavoz de la Generalitat de Cataluña, el pasado 7 de noviembre afirmó lo siguiente: "Aquellos a quien les toca impartir justicia, algunos, no todos, buscan no solo condicionar negociaciones políticas sino castigarlas, prevaricando".