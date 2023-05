El CGPJ no se pone de acuerdo en su valoración sobre el pacto de jueces y fiscales con Justicia que evitó la huelga

Guarda silencio ante la falta de consenso de los 17 vocales que forman el órgano de gobierno de los jueces

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha debatido en su Pleno de este jueves el acuerdo alcanzado entre jueces y fiscales con los ministerios de Justicia y Hacienda que evitó la huelga de los togados, pero no ha conseguido sacar adelante ninguna de las dos propuestas de resolución que había sobre la mesa, por lo que no habrá posicionamiento del órgano.

Según el orden del día, los tres vocales que participaron en las negociaciones --Juan Martínez Moya, José Antonio Ballestero y Gerardo Martínez-- debían dar cuenta a sus 14 compañeros del acuerdo alcanzado la semana pasada en la Mesa de Retribuciones --formada por el CGPJ, la Fiscalía General del Estado, Justicia, Hacienda y las asociaciones de jueces y fiscales-- para aumentar hasta en 450 euros mensuales el salario de los 8.000 miembros de la carrera y evitar así la huelga.

Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que el debate sobre este punto se ha centrado en si el órgano de gobierno de los jueces ratificaba o no dicho acuerdo.

La primera propuesta sometida al Pleno ha sido la firmada por Martínez, a la que se han adherido Ballestero, José María Macías, Ángeles Carmona y Carmen Llombart. El texto señalaba que, al estimar que el CGPJ no fue convocado debidamente al acto de la firma --el pasado martes en Justicia--, "la formación de la voluntad del órgano (la Mesa de Retribuciones) no se ajustó a lo dispuesto en la ley", lo que supone "un vicio esencial" que impide ratificar lo pactado.

A ello añadían que la subida del complemento de destino únicamente se puede ver como "positiva", "si se entiende como un principio de adecuación de las retribuciones", subrayando que "solo con ella no puede considerarse que la propuesta refleje la adecuación de la retribución a la responsabilidad del ejercicio de la jurisdicción". "Por ende, no contribuye a la independencia económica, como instrumento de la independencia judicial", afirmaban.

Tras rechazarse esta propuesta, al no alcanzarse la mayoría exigida, se ha analizado la propuesta formulada por Vicente Guilarte, que ha contado con el apoyo de ocho vocales --el propio Guilarte, Martínez, Ballestero, Macías, Carmona, Llombart, Enrique Lucas y Wenceslao Olea--, un respaldo insuficiente, por lo que también ha quedado rechazada.

En ella se decía simplemente que, "habiendo intervenido el CGPJ en las reuniones de la Mesa de Retribuciones, debería haber sido convocado para el refrendo del acuerdo".

VOTOS PARTICULARES

Los cinco vocales que han respaldado la primera propuesta han emitido un voto particular con su mismo texto, mientras que los vocales Juan Manuel Fernández, Juan Matínez Moya y Nuria Abad han redactado otro voto particular para explicar las razones por las que han votado en contra.

Estos tres vocales explican que la actuación del Consejo en la Mesa de Retribuciones "ha aspirado a facilitar y fomentar un diálogo constructivo entre todas las asociaciones judiciales y los ministerios de Justicia y Hacienda al objeto de alcanzar acuerdos".

"Consideramos que la posición institucional del CGPJ de garantizar la independencia económica de los miembros de la carrera judicial debe resultar conciliable con el respeto a la esfera de autonomía negociadora de las asociaciones judiciales", acotan.

Y ello, recalcan, "porque el CGPJ no es un órgano de representación de la carrera judicial, por lo que, más allá de las valoraciones que a título particular puedan hacerse por los vocales acerca de los acuerdos alcanzados, no puede manifestarse sobre controversias, como la retributiva, que encuentran en el espacio asociativo el lugar adecuado de resolución".

A su juicio, será cuando el Gobierno materialice el acuerdo firmado en un proyecto normativo cuando el CGPJ, "como garante de la independencia económica" de los jueces, "esté en condiciones de valorar, en toda su extensión, en el preceptivo informe que establece la ley, esa revisión y actualización retributiva".

"Momento de valoración normativa que consideramos tiene pleno sentido por marcadas razones de prudencia institucional, que debe regir la actuación del Consejo, si tenemos en cuenta la dinámica y el contexto, por todos conocido, en el que se han desarrollado las sesiones de la Mesa de Retribuciones y, singularmente, por el hecho de que el acuerdo no aparece suscrito por la totalidad de las asociaciones judiciales", remachan.