El CGPJ renueva al magistrado de refuerzo del juzgado de la AN que investiga el 'caso Villarejo', 'Púnica' o 'Lezo'

El instructor Joaquín Gadea seguirá al menos otros seis meses con su labor de apoyo a Manuel García Castellón

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este miércoles prorrogar seis meses la estancia del juez Joaquín Gadea como magistrado de refuerzo del juzgado de la Audiencia Nacional (AN), a cargo de destacadas macrocausas como el denominado 'caso Villarejo', 'Púnica' o 'Lezo', según las fuentes consultadas por Europa Press.

Gadea, que cuenta con plaza en propiedad como juez de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se incorporó como magistrado de refuerzo al Juzgado Central de Instrucción Número 6 (JCI6) en enero de 2020 y comenzó a tener competencias jurisdiccionales a principios de 2021.

El instructor es uno de los dos apoyos con los que cuenta el titular de dicho juzgado, Manuel García Castellón. Hace casi un año se incorporó Daniel González Uriel --antiguo responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Vilagarcía de Arousa--, aunque sin funciones jurisdiccionales.

Fue el pasado 27 de abril cuando la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional solicitó la renovación de Gadea en el JCI6. Lo hizo a propuesta de García Castellón, que puso de manifiesto el "número de causas" y "la magnitud de las mismas", "resultando imprescindible la continuación de la medida de refuerzo".

EL JUZGADO DE LAS MACROCAUSAS

Entre los casos investigados por el Central 6 destaca 'Tándem', formado ya por casi medio centenar de piezas separadas sobre los trabajos del comisario José Manuel Villarejo y su grupo empresarial, CENYT, para clientes privados --desde particulares a empresas del IBEX 35-- valiéndose, presuntamente, de los medios policiales a su alcance.

De momento, solo han llegado a juicio tres piezas --'Iron', 'Land' y 'Pintor'-- de las que aún no se conoce sentencia. La última línea de investigación en abrirse fue la número 47 el pasado mayo, en base a nuevos proyectos de CENYT localizados por Asuntos Internos en el ingente material incautado en 2017.

Este juzgado investiga también 'Púnica', con una docena de piezas separadas entre las que destaca la número 9, sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. El pasado octubre, la AN propuso juzgar a ocho personas, incluidos el ex consejero Francisco Granados y el ex gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, archivando el caso para más de 70, entre ellas los ex presidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González.

El JCI6 también se ocupa de otras causas relevantes como las relativas a los CDR y a 'Tsunami Democrátic', en relación con los disturbios ocasionados tras la sentencia del 'procés', o la presunta estafa con criptomonedas de 'Kuailian', que habría dejado 65.000 afectados en varios países y 500 millones de euros de perjuicio económico.

Asimismo, esta juzgado instruye la investigación contra la cúpula de ETA por su presunta implicación en el secuestro y posterior asesinato en 1997 del joven concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco.