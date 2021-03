El CGPJ renuncia los nombramientos en el Pleno del jueves ante la aprobación de su reforma

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no incluirá en el orden del día de su Pleno de este jueves, día 25, los cuatro nombramientos en el Tribunal Supremo que quedaron pendientes tras el extraordinario del pasado 4 de marzo, y tampoco es probable que éstas y otras designaciones sean introducidos en el debate de forma obligada por un grupo de vocales, como ocurrió el mes pasado.

Así lo han señalado fuentes del órgano de gobierno de los jueces a Europa Press, que apuntan entre las razones de la renuncia la proximidad de la aprobación en las Cortes de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de modo que los Consejos en funciones, como es el actual, no puedan realizar nombramientos en la cúpula judicial. El proyecto pasa esta semana su trámite en el Senado, por lo que se espera que entrará en vigor en las próximas semanas.

El vídeo del día España quiere ser “pionera” en el uso del pasaporte sanitario

En el anterior Pleno, de carácter extraordinario tras la petición de ocho de los vocales para que se pudieran realizar nombramientos, se logró consensuar seis de ellos después de que se pactara retirar del orden del día los puntos relativos a la provisión de dos plazas en el Supremo, en sus salas de lo Civil y de lo Social, que eran las que suscitaban mayor división.

Desde algunos sectores del Consejo se señaló entonces que estos nombramientos, junto a otros dos correspondientes a plazas vacantes en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, tratarían de realizarse en el pleno ordinario de este mes, fijado para el 25 de marzo.

Finalmente, sin embargo, dada la inminente reforma y la situación política -- tras conocerse la cita electoral en la Comunidad de Madrid que parece alejar la posibilidad de un acuerdo entre los grupos parlamentarios para renovar el órgano--, los vocales han renunciado a los nombramientos pendientes.

Los últimos, realizados en el Pleno del 4 de marzo, fueron incluidos por el presidente el CGPJ, Carlos Lesmes, a petición de un grupo de vocales después de que éste decidiera inicialmente no incluir la designación de las vacantes en el pleno ordinario de este mes, dadas las noticias que auguraban un inminente acuerdo parlamentario para renovar a los vocales que finalmente no se ha producido. Esta situación, sin embargo, no parece que pueda volver a repetirse, según las fuentes consultadas.