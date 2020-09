El CGPJ responde al bloqueo para su renovación con 6 nombramientos consensuados en puestos clave del Supremo

Segoviano es la primera mujer que preside una Sala y en la Penal entra el juez de Gürtel contrario a condenar al PP

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha respondido de forma contundente este miércoles al bloqueo institucional que mantiene a este órgano sin renovar desde diciembre de 2018 por falta de acuerdo político, y lo ha hecho realizando seis nombramientos clave en el Tribunal Supremo: los de tres Presidencias (de las Salas de lo Contencioso-Administrativo, lo Social y lo Militar) y los de tres vacantes en la Sala de lo Penal.

Los nombramientos se han producido además con un rotundo consenso entre los sectores conservador y progresista de ese órgano, de modo que todas las designaciones se han hecho con un elevado número de apoyos.

La actividad de nombramientos del CGPJ se ha reactivado después de que en el último Pleno, el del mes de julio, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ordenara retirar del orden de día los referidos a la Sala Segunda (de lo Penal), dada la inminencia de un acuerdo parlamentario que hubiera permitido la renovación y que finalmente no se produjo.

Desde entonces se ha recrudecido el enfrentamiento político y mientras el PSOE acusa al PP de no cumplir la Constitución éstos responden que no pueden respaldar acuerdos con un Gobierno de coalición con Podemos, al que califican de "antisistema".

Así las cosas, el órgano de Gobierno de los jueces ha dado hoy un puñetazo sobre la mesa y ha acordado seis nombramientos que se han negociado en bloque, logrando un equilibrio entre los perfiles de los nuevos magistrados que acceden a sus cargos.

Las votaciones se han sucedido después de que el vocal y exdiputado Álvaro Cuesta, designado a propuesta del PSOE, propusiera retirar del orden del día los nombramientos previstos.

Su petición ha sido secundada por dos de los veinte miembros del Pleno restantes, Concepción Sáez, nombrada a propuesta de IU y Pilar Sepúlveda, también designada con el apoyo del PSOE. Cuesta y Sáez han anunciado la formulación de voto particular.

Sin embargo, el Pleno ha acordado retirar del orden del día, con el objetivo de alcanzar consensos lo más amplios posibles, los puntos relativos a la provisión de las presidencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la Audiencia Provincial de Ourense, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. MARCHENA FUE NOMBRADO CON UN CGPJ EN FUNCIONES

Fuentes del CGPJ han señalado a Europa Press que no se les puede reprochar que estos puestos claves se hayan designado en funciones, ya que no lo impide ningún precepto legal y además no es la primera vez que ocurre.

De hecho, en el Consejo en el que ocupaba una vocalía el actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, realizó nombramientos en funciones de la importancia de la Presidencia de lo Penal, que logró Manuel Marchena en enero de 2007.

NUEVOS MAGISTRADOS

Por lo que respecta a la Sala de lo Penal, entran el conservador Ángel Hurtado y los progresistas Javier Hernández y Leopoldo Puente como nuevos miembros de la Sala de lo Penal. Todos ellos han recibido 19 votos a favor y dos vocales han votado en blanco, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces.

El acuerdo alcanzado entre los sectores conservador y progresista de este órgano ha excluido finalmente a una de las magistradas que más sonaba en las 'quinielas' la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Concepción Espejel, si bien logra entrar en el alto tribunal uno de los magistrados de este órgano, Ángel Hurtado, que fue el juez de 'Gürtel' contrario a condenar al PP como partícipe a título lucrativo.

Por el lado progresista logar acceder a la cúpula judicial el magistrado del Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) Javier Hernández, de quien se destaca su brillantez técnica, mientras que para la tercera plaza vacante se ha designado a Leopoldo Puente Segura, actualmente en el TSJ de Madrid.

Estas tres plazas, correspondientes al turno general, están reservadas a miembros de la Carrera Judicial con categoría de magistrado, en situación administrativa de servicio activo o de servicios especiales y con diez años de antigüedad en esa categoría y no menos de quince en la Carrera.

Las convocatorias obedecen a la jubilación del magistrado que formó parte del tribunal que juzgó el "procés" independentista en Cataluña Luciano Varela, efectiva desde el pasado 14 de octubre; y a las de Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde Ferrer.

PRESIDENCIAS

En la Sala Cuarta (de lo Social) la elegida ha sido la magistrada María Luisa Segoviano, que se convierte así en la primera mujer en presidir una Sala del Tribunal Supremo en los más de doscientos años de historia del alto tribunal, creadopor las Cortes de Cádiz en 1812. Segoviano ha obtenido 19 de los 21 votos del Pleno. Los vocales Cuesta ySáez han votado en blanco.

Además el Pleno ha elegido al magistrado César Tolosa presidente de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Ha recibido 18 votos frente a un único voto logrado por la candidata Pilar Teso, mientras que otros dos votos han sido en blanco.

Para la Sala de lo Militar se ha impuesto Jacobo López Barja de Quiroga con 19 votos y dos en blanco frente al exfiscal general de Estado y actual magistrado de la Sala de lo Penal del alto tribunal Julián Sánchez Melgar.