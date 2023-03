CGT denuncia unos servicios mínimos "abusivos" en la huelga de Adif y reclama más personal para la empresa

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El sindicato CGT ha denunciado en un comunicado los servicios mínimos "abusivos" de Adif durante la huelga de este lunes y ha insistido en la falta de personas en la empresa.

Se trata de una huelga solamente secundada por CGTh, quien ha valorado la posibilidad de tomar medidas legales por supuestamente vulnerar el derecho fundamental a la huelga por parte de la empresa, ya que entienden que no se ha suprimido el 5% de las circulaciones de cada operador, como se recoge en una sentencia del Tribunal Supremo del año 2016.

El sindicato ha explicado que las circulaciones no se han visto perjudicadas, ya que la protesta ha afectado a los trabajos planificados o denominados "preventivos". Esto, según la organización, se debe a la falta de personal de Adif, puesto que "apenas han quedado personas trabajadoras de las plantillas de esta empresa que no estuvieran obligadas a realizar servicios mínimos".

Y es que, CGT asegura que no se ha realizado ningún tipo de trabajo preventivo o de "obras planificadas". Es en este punto donde CGT ha denunciado que no se ha suprimido el 5% de las circulaciones de cada operador. Por otra parte, la organización también ha denunciado que la dirección de Adif está obligando a sus plantillas a realizar funciones que luego "no remunera justamente".