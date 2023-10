Chabeli Navarro da un paso atrás y asegura que sus palabras sobre Fabiola Martínez se han malinterpretado

MADRID, 2 (CHANCE)

Tras la polémica entrevista de Fabiola Martínez, la relación entre Chabeli Navarro y Bertín Osborne sigue en el ojo del huracán. Y es que la exmujer del cantante ha puesto en duda las palabras de su supuesta amante, algo que no le sentó muy bien a la empresaria y no dudó en contestar en plató: "¿Una intencionalidad malvada por mi parte o por parte de Bertin, que me lo ha contado?".

Después de este 'zasca' a Fabiola, Chabeli ha querido recular admitiendo que sus palabras se han malinterpretado por completo: "Creo que ha habido un malentendido entre ella y yo, porque yo de verdad a ella la aprecio mucho. Muchísimo. Me parece una mujer diez, espectacular de los pies a la cabeza, que ha aguantado muchísimo también y yo no voy a hablar mal de ella nunca".

Sobre la llamada que ambas mantuvieron ha preferido no pronunciarse, recalcando que todo ha sido un malentendido: "No quiero entrar en detalles de la llamada. Pero ya te digo, ha sido un malentendido. Yo creo que a ella le ha podido molestar una cosa que dije yo hace dos años. Pero ya te digo, que yo a ella le deseo lo mejor del mundo, se lo merece. Y no tengo nada malo que hablar de ella".

Además, ha confesado que Bertín Osborne nunca habló mal de su exmujer: "No, para nada". Reconoce que no tiene miedo de las acciones legales que pueda tomar el cantante contra ella: "Yo sigo siempre tranquila". Por último y sobre las polémicas palabras del presentador asegurando que "todas las mujeres son iguales", responde: "Él mismo con sus palabras se define a él".