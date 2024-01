Chabeli Navarro reacciona al nacimiento del hijo de Gabriela Guillén y le manda un mensaje a Bertín

MADRID, 3 (CHANCE)

Gabriela Guillén ha dado a luz al hijo que esperaba de Bertín Osborne y el huracán mediático que ha provocado este nacimiento sera histórico... porque lo que menos se esperaba es que el presentador de televisión rompiese su silencio este miércoles con una exclusiva en la revista ¡HOLA! asegurando que no ejercerá de padre de ese niño si, tras las pruebas de ADN, resulta ser su hijo biológico.

Tras eso, hemos hablado con Chabeli Navarro, una de las amigas que tuvo una relación estrecha con el cantante y quien ha asegurado en los últimos meses que también se quedó embarazada de él y nos ha asegurado que no sabe nada de Gabriela: "no he hablado nunca con ella y no he hablado ahora, me enteré ayer cuando estaba en el parque con mi hija".

Lo que sí que nos ha desvelado es que "no quiero hablar del tema porque estoy mal, no quiero ponerme a llorar", ya que se le remueve todo lo que vivió en el pasado con el artista cuando, supuestamente y tal como ella ha asegurado, le aconsejó abortar: "Ayer pasé un mal día y me he venido a casa de mi madre para que me tranquilice".

En cuanto a las demandas que el presentador de televisión tiene preparadas, pero que no ha puesto por pena, Chabeli se da por aludida y no duda en contestarle: "¿Y no le di pena en su momento? Increíble, no me creo nada de sus palabras". Es más, le anima a que le demande: "Que si quiere poner una demanda que la ponga, hay muchas cosas detrás, ya lo dije. No pone una demanda porque mira por él mismo como siempre, no por mí".

Además, Chabeli no entiende las declaraciones que ha dado para ¡HOLA! cuando dice que no ejercerá de padre, pero le ayudará económicamente: "Él siempre con el dinero, quiere comprar felicidad con dinero, comprar todo por dinero, lamentable que ese niño sepa quién es su padre y diga que no quiere ejercer de padre".

La que fuera colaboradora de televisión confesaba que "a lo hecho, pecho" y que si no quería ser padre "que hubiera tomado medidas". Por eso, ahora "me parece muy mal y me da mucha lástima por Gabi" que haga esas declaraciones públicamente, aunque no duda en mandarle un mensaje a la fisioterapeuta: "Pero bueno, para tener un padre así, mejor que se aparte".