Chabelita confiesa que su madre, Isabel Pantoja, sí felicitó a su hijo Alberto por su cumpleaños

MADRID, 12 (CHANCE)

En una semana convulsa para el clan Pantoja - aunque realmente todas lo son - y cinco días después de que su hijo Alberto cumpliese 7 años, Isa Pantoja ha reaparecido en "El programa de Ana Rosa" y ha dado su opinión sobre el supuesto encontronazo protagonizado por sus tíos cuando Agustín no permitió que Bernardo entrase en Cantora para visitar a su madre, doña Ana.

Además, la peruana ha confesado si su madre felicitó a su hijo por su cumpleaños y, para sorpresa de todos, ha dado su opinión sobre la entrevista que Meghan Markle y el Príncipe Harry han concedido a Oprah Winfrey y que se ha convertido en la más comentada de los últimos tiempos.

El vídeo del día Un hombre intenta agredir a Abascal y Garriga (Vox) antes de entrar al Parlament

Muy participativa - ya que en ocasiones solo interviene cuando se habla de sus temas - Isa ha comparado a su propia familia con la familia real británica por las controvertidas acusaciones de los Duques de Sussex a la Corona y no ha dudado en posicionarse, claramente, a favor de Meghan. "Vaya tela, pero yo entiendo a Meghan porque pienso que Harry algo habrá tenido que para apoyar a su mujer así. No creo que diese el paso de estar en la entrevista con ella apoyándola de retirarse así de su familia porque al fin y al cabo es su familia", ha señalado.

En cuanto al episodio sucedido supuestamente en la puerta de Cantora con Agustín Pantoja evitando a su hermano Bernardo la entrada en la finca, que el padree de Anabel ha negado pero Kiko Rivera mantiene que fue así, Isa ha confesado desconocer la verdad: "No se si esa historia es verdad. A mi me han dicho que fue asi y mi hermano lo ha contado así. Me parece muy curioso que no le dejen entrar a ver a mi abuela cuando él siempre ha ido y tiene derecho a ver a su madre". "Algo ha tenido que pasar pero si mi tío Bernardo dice que no es porque no querrá tener más líos", ha añadido.

El tiempo de hoy

Muy crítica con Isabel Pantoja - que controla lo que pasa en su casa más de lo que creemos -, su hija ha dejado claro que no toda la culpa de lo que sucede en Cantora es de Agustín: "Mi madre no es nada tonta, cuando no quería ver a nadie era ella la que me pidió que no fuera, no fue mi tío Agustin. Esas cosas de que le influye yo he empezado a apartarlo porque la persona que consiente es consciente de todo y de las cosas que se hacen".

Además, Isa ha desvelado que su madre sí felicitó al pequeño Alberto por su 7 cumpleaños: "Lo felicitó un día antes, el sábado por la tarde, para que estuviera más tranquilo". "Estuvieron hablando de sus cosas y súper contento porque hacía tiempo que no hablaba con ella", ha confesado una ilusionada Chabelita. "Tienen una unión muy especial. Tienen locura uno con el otro y la echa de menos", ha revelado la joven, afirmando que Pantoja puede llamar cuando quiera para hablar con su nieto.

Acerca de cómo la encontró, Isa ha confesado que "la vi bien, bueno bien, tranquila. Realmente habló con mi hijo. Conmigo fue hola qué tal". "Estaba invitada al cumpleaños pero ella decidió que mejor celebrarlo otro día, ir a buscarle al cole y estar con él cuando ella quiera. Por mi no hay ningún problema", ha contado, añadiendo que de momento no sabe cuándo se producirá el reencuentro familiar. Dejando claro que "el niño quiere hacer planes con su abuela", Chabelita ha afirmado que está dispuesta a llevarle a su nieto cuando Pantoja se lo pida, pero ha hecho una curiosa petición pública: "Me gustaría que no fuera en Cantora porque el niño quiere verla fuera y hacer cosas con ella".