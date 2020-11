Chabelita, hundida, desvela si pudo o no hablar con su madre, Isabel Pantoja

MADRID, 30 (CHANCE)

El pasado jueves la organización de "La casa fuerte" proponía a Isa Pantoja la posibilidad de abandonar el reality durante 48 horas para desplazarse a Cantora y apoyar a su madre, Isabel Pantoja, en los peores momentos de su guerra contra la familia Rivera y contra su niño del alma, su hijo Kiko. Tras mucho pensárselo y como ya adelantó "Socialité" - programa presentado por María Patiño - Chabelita optaba por permanecer en la casa y no visitar a la tonadillera. Afectada, pero muy clara, la colaboradora confesaba anoche, durante el programa, que "me costó tomar la decisión. Mi corazón me dice que a lo mejor a mi madre le hace falta un abrazo, pero mi cabeza me dice que tengo que estar aquí. No puedo vivir todo el rato pensando en lo mismo. Estoy más tranquila. Siempre he intentado proteger a mi madre y va a entender mi decisión de no ir a Cantora porque no voy a solucionar nada y no la quiero comprometer. He dejado de hacer cosas para cuidarla y protegerla."

"Egoístamente he pensado en mí. Por estas cosas no me merece la pena. Me voy con mi madre y a la mierda todo. No tengo ganas de estar aquí, me quiero ir a mi casa. Siempre he dado mi versión, pero siempre he intentado protegerla. No es una guerra mía, pero si cada vez que me ponen un video lo comento también participo. Lo único que me ayuda es estar aquí con mi pareja. Si estoy aquí es para dar el 100% sino esto está aquí y mi familia es mi familia", aseguraba una Isa destrozada, pero convencida de su decisión de no desplazarse a Cantora este fin de semana.

Para sorpresa de todos, y sin poder disimular su enfado, la menor de los Pantoja desvelaba, además, que no había podido hablar directamente con su madre, pese a que lo intentó en dos ocasiones: "Llamé y en el primer intento el móvil estaba apagado. Luego hablé con alguien que estaba al lado de mi madre, la chica que siempre está con ella, y me dijo que estaba durmiendo". "No estoy para que nadie me de ningún corte. Al final me dieron un mensaje de mi madre, que ya hablaríamos fuera y que lo pasara bien en el concurso. Esperaba que me dijera algo ella. Me dan la oportunidad de hablar con ella y me decaigo", confesaba una Isa hundida, que no se esperaba este nuevo "desplante" de la artista.

Muy dolida, y reprochando a Isabel Pantoja su actitud, Chabelita ha dejado claro su dolor con su madre después de que no haya querido hablar con ella: "Me hubiera gustado que me hubiera dicho lo mismo, pero por su boca. Ella sabe que estoy en un concurso y no quiere que se la escuche. ¿Por qué lo paga conmigo?, ¿Yo qué culpa tengo? Ella no se pone en mi lugar y yo en el suyo si. Prefiere no decirme nada a que salga su voz en la tele. Hablar con los periodistas sí, y para decirme a mí que está bien... ¿no puede? Yo no iba a preguntarla nada. Sólo quiero que me diga cómo está. No me esperaba esto para nada. No quiero nada más. Después de todo lo que me ha pasado a mi, lo mío es nada con todo lo que está pasando".

Ante el dolor de Isa, Kiko Rivera se ha puesto en contacto con el presentador del reality, Jorge Javier Vázquez, para que le transmitiese a su hermana que mientras él esté nunca más se va a sentir sola. Unas palabras que Isa ha agradecido porque "mi hermano es la figura paterna que he tenido toda mi vida. Para mí mi madre y mi hermano están en el mismo nivel y en el fondo heoms vivido lo mismo, pero en diferentes etapas".

Un nuevo frente abierto para la tonadillera, que en su peor momento ve cómo su hija Isa "se posiciona" con Kiko después de reprocharle, abiertamente y ante millones de personas, que no quisiese hablar con ella, y dejando caer que ha priorizado una vez más a la Isabel Pantoja artista - y el que dirán - antes del Isabel Pantoja madre, que Chabelita tanto necesita en estos momentos.