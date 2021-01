Chacón (PDeCAT) creará una Secretaría de País Rural en el Govern si gana el 14F

Propone también una Conferencia de Alcaldes del Mundo Rural que se reúna "regularmente"

BASSELLA (LLEIDA), 30 (EUROPA PRESS)

La candidata del PDeCAT a la Generalitat, Àngels Chacón, ha reivindicado crear una Secretaría de País Rural, que unifique las estrategias de transición ecológica, equilibrio territorial, mundo rural y alimentación, para integrar este sector en las estrategias y políticas del Govern.

En un acto de campaña en Bassella junto al candidato del PDeCAT por Lleida, Marc Solsona, Chacón ha dicho que no se puede afrontar el siglo XXI para el mundo rural "con estructuras y el encasillamiento de consellerias propias del siglo pasado".

La candidata ha defendido más interlocución con el mundo rural, y ha reprochado al Govern de que "no ha escuchado durante la pandemia la voz de la diversidad territorial".

"¿Quién ha hablado con el mundo rural durante la pandemia? ¿Cómo se ha integrado en las medidas, en las estrategias o en los cierres que se han ordenado? ¿Se ha tenido en cuenta esta diversidad?", ha planteado.

Además, ha propuesto crear una Conferencia de Alcaldes del Mundo Rural, que se reúna "regularmente, y no solo cuando pasa una desgracia en el territorio y todos corren a hacerse la foto".

"Tenemos un país rural que no hemos integrado en las estrategias de la Generalitat, que no escuchamos y no venimos escuchando lo suficiente: no solo en la gestión de la pandemia, sino también en la gestión de las estrategias de futuro", ha remarcado.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Chacón ha insistido en avanzar en la igualdad de oportunidades en el mundo rural, para la gente mayor a nivel asistencial, pero también para los jóvenes, para que "puedan desarrollar sus proyectos de vida personales y profesionales".

"No estamos acostumbrados a asociar mundo rural y digitalización; son como conceptos antagónicos, y eso es lo primero que tenemos que romper. Igualdad de oportunidades es que alguien pueda hacer investigación desde el mundo rural y que tenga elementos de conexión", ha añadido.