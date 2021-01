Chacón (PDeCAT) critica la "improvisación" del Govern y cree que se votará el 14F

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

La candidata del PDeCAT a las elecciones, Àngels Chacón, ha criticado este viernes "la falta de planificación y coordinación y la improvisación constante" del Govern tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de suspender el aplazamiento de las elecciones, y ha dado por hecho que los catalanes tendrán que ir a votar el 14 de febrero.

En rueda de prensa tras reunirse con pymes del Baix Llobregat (Barcelona), ha defendido que la Generalitat debería garantizar que en las elecciones pueda votar la inmensa mayoría de catalanes con las medidas necesarias y adecuadas para no vulnerar este derecho ni el derecho a la salud.

"Pero esta improvisación, esta incertidumbre y falta de coordinación provoca que la gente viva en una resignación que hace que no haya ninguna ilusión para ir a votar en estas elecciones", ha lamentado.

Tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de suspender el aplazamiento electoral, al preguntársele si el Govern debe aprobar un nuevo decreto de convocatoria, ha asegurado que "lo que debe hacer es su trabajo".

"Que aprueben un decreto o lo que quieran, pero debe sacarnos de esta situación. Si es un decreto, un decreto, pero que haga su trabajo", ha apuntado.

Aunque considera que votar el 14 de febrero no es lo más aconsejable ante la evolución epidemiológica, cree que finalmente serán en esta fecha: "No es una buena noticia porque las condiciones en las que llegamos, la incertidumbre que hay y los derechos de los ciudadanos no están garantizados. Pero todo pinta que se tendrá que votar el 14F".