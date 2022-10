Channel presenta 'Toke', la canción que acompañará a España en el Mundial de Qatar: "Es una responsabilidad muy grande"

MADRID, 25 (CHANCE)

A tan solo un mes de que dé comienzo el mundial de fútbol, Chanel Terrero y RTVE han presentado el nuevo single de la cantante que acompañará a la selección española en Qatar. Por fin podemos escuchar el resultado de "Toke" y ver el videoclip del tema que tanto furor está causando en las redes.

Un videoclip explosivo en el que Chanel ha escogido los colores de 'La Roja' y en el que ha mostrado su lado más seductor mostrándose muy segura de sí misma ante la cámara. Tras su éxito con 'SlowMo', canción que representó a España en Eurovisión 2022 y con la que se alzó la tercera posición en el certamen musical, la cantante hispano-cubana ha demostrado que todavía queda mucho por conocer de su talento musical.

La cantante ha explicado lo que supone para ella poder darle voz a la canción de la selección española en la Copa Mundial de Fútbol de 2022: "Es una responsabilidad muy grande, pero es una emoción. Creo que como artista es algo muy grande, muy potente".

Chanel afirma que la canción de 'Toke' es muy especial para ella y que ha sido compuesta teniendo muy claros sus principios: "Yo soy artista y lo tengo muy claro, tengo la cabeza muy bien puesta, tengo claro lo que me gusta y al final es expresarte. Esta canción la creamos el pasado 16 de abril entonces es una canción que tiene magia en el sentido que fue la primera vez que yo me metí en un estudio para componer con más personas y creo que es mágico que todo suceda así, como que los astros se unan y surjan estos regalos tan maravillosos".

La artista asegura que tanto su familia como su chico están muy orgullosos de ella: "Están súper orgullosos, me están apoyando un montón, me reciben con mucho cariño y me dan como esa sensación de hogar y de casa".

En cuanto a qué le diría a la Chanel de hace diez años, la cantante lo tiene claro: "Yo creo que estaría asustada, pero que estaría consciente de que no puedo dejar de trabajar y de formarme y de tener la cabeza centrada que es ahora mismo como estoy ahora".

Con los pies en la tierra, la cantante sigue sin acostumbrarse a la fama y no ha dudado en confesarnos cómo vivió el momento en el que Iker Casillas le pidió una foto: "Muy fuerte. Hubo un momento que me pidió una foto y al rato lo tengo al lado, miro a mis mánagers y les digo es Iker Casillas. Es fuerte y yo creo que el modo fan mío nunca lo voy a perder, voy a estar llorándole a la gente diciéndole que soy su fan".