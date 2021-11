Charo Reina desvela a qué miembro de la familia Pantoja le ha dado el pésame por la muerte de doña Ana

MADRID, 26 (CHANCE)

En un "momento maravilloso" de su vida y feliz por la posibilidad de que el corto que ha rodado recientemente sea seleccionado para los Goya, Charo Reina ha reaparecido en una entrega de premios en Sevilla al lado de otros rostros conocidos como Los del Río, Rosa Benito, Chayo Mohedano, Alejandra Rubio o Gloria Camila Ortega y, dejando claro que su relación con Isabel Pantoja continúa siendo nula, ha desvelado a qué miembro del mediático clan le ha dado el pésame por la muerte de la matriarca, Ana Martín, a finales del pasado mes de septiembre.

Si hace unas semanas la folclórica aseguraba que no había llamado a Pantoja en este doloroso momento de su vida porque la tonadillera tampoco se puso en contacto con ella cuando fallecieron sus padres, ahora Charo ha contado a quién sí ha dado el pésame por la muerte de doña Ana, con quien tuvo mucha relación mientras fue amiga de la viuda de Paquirri: "Yo se lo di al que se lo tenía que dar, con quien tengo contacto. Era una persona a la que yo he querido mucho y he tenido mucho trato, lo he sentido en el alma. Era estupenda. Se lo di a Kiko, a su nieto, que sabe lo que yo quería a su abuela".

Eso sí, mucho más conciliadora que en el pasado Charo confiesa que si hubiese tenido el teléfono de la Pantoja también la hubiese llamado porque "la muerte está por encima de la vida, en este sentido. Cuando se pierde a una persona está por encima de todo los avatares de la vida. Ana era una gran persona y lo he sentido enormemente". "Te prometo que no he llamado a Isabel porque no tengo su número actual, si lo hubiera tenido lo hubiera hecho sin ningún tipo de problema" ha revelado, dispuesta a un acercamiento con su examiga.

Sin desvelar el contenido de su conversación con Kiko porque "para nosotros queda", Charo sí deja entrever que le ha aconsejado al Dj que solucione su conflicto con su madre: "Es une persona fantástica y le he dicho lo que le tenía que decir. Lo que a mí me parece que debe hacer, como lo haría con mis hijos. Hay que llegar a un entendimiento y pedir perdón, te engrandece el alma y perdonar mucho más". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!