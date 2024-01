Charo Reina, inesperadas y sorprendentes declaraciones sobre Isabel Pantoja: "Me hace muy feliz verla así"

MADRID, 15 (CHANCE)

Charo Reina fue durante años una de las mejores amigas de Isabel Pantoja y una de las personas más cercanas a la tonadillera. Sin embargo, su relación se rompió de la noche a la mañana y aunque la sobrina de Juanita Reina nunca ha hablado claramente sobre el fin de su amistad con la viuda de Paquirri, tampoco se esforzaba por disimular su enfado, dejando claro que no quería saber absolutamente nada de ella.

Sin embargo, algo ha cambiado en Charo, que después de años desmarcándose de todas las informaciones relacionadas con Pantoja, ha sorprendido hablando maravillas de la cantante de 'Marinero de luces' tras el concierto que ofreció en Bilbao este sábado: "Estuvo maravillosa. Me mandaron vídeos en directo de la actuación y creo que lleva un espectáculo precioso". "Ella esta pletórica, creo que está en su casi mejor momento profesional a nivel madurez y me encanta" ha confesado, reconociendo que a pesar de su distanciamiento "me hace muy feliz verla así".

Unas declaraciones con las que Charo deja la puerta abierta a un posible acercamiento con Isabel, a la que desea "que tenga suerte siempre en la vida, que viva, y por supuesto que solucione sus problemas familiares".