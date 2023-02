Charo Reina muestra su nueva imagen, completamente recuperada de su depresión y con ganas de reconciliarse con Pantoja

MADRID, 8 (CHANCE)

"Llegué a pesar más de 130 kilos" nos confiesa Charo Reina en exclusiva para las cámaras de Europa Press cuando la preguntamos qué le hizo ponerse en manos de PronoKal para perder peso, pero ganar en salud, ya que "tenía la tensión arterial a niveles estratosféricos". La actriz, que está viviendo uno de sus mejores momentos tras tratarse psicológicamente debido a una depresión que derivó en una agorafobia, ha posado este miércoles mostrando su nueva imagen física.

"Me puse en contacto con PronoKal de mano de Jorge Javier Vázquez y hasta aquí hemos llegado y todavía me queda camino por recorrer" nos confiesa la artista que también tiene claro que esto es una carrera de fondo y que "quiero perder un poco más de peso para llegar a mi peso ideal y que mi salud sea correcta" porque su mayor fin es "estar sana y tener una tensión controlada".

Charo también nos ha hablado del momento tan complicado por el que ha pasado, cuando su salud mental estaba peor que nunca: "Yo estuve con un psicólogo hasta que mi depresión pasó a ser una agorafobia, que ya tenía que tratarla un psiquiatra. Todavía sido en tratamiento, con un psicoterapeuta". Después de estar en tratamiento, la cantante nos ha asegurado que ahora "estoy muy bien, estoy con mi trabajo, que estoy muy contenta".

Como siempre sucede cuando tenemos oportunidad de hablar con ella, le hemos preguntado por Isabel Pantoja, una de sus grandes amigas hace años y con la que, actualmente, no tiene ningún tipo de contacto. Sorprendentemente, la artista nos ha confesado por primera vez que echa de menos su amistad con ella: "yo echo de menos a toda la gente que he querido, que quiero, y que ya no están, los que están aquí y los que se han ido" y desvela que lo que más ha echado de menos en estos últimos años es darle el pésame por la muerte de su madre, doña ana, a quien tenía mucho aprecio: "¿sabes lo que más echo de menos? lo que más echo de menos es no haber podido decirle cuanto, cuanto, cuanto he sentido que su madre se haya ido, yo adoraba a ana, la quería mucho".

La actriz recuerda con melancolía y nostalgia su amistad: "He vivido cosas maravillosas y muy bonitas con ella" y deja abierta la puerta para una reconciliación: "yo estoy aquí y el día que nos miremos a los ojos y nos abracemos, ahí se acaba todo. Yo estoy abierta, nada te hace más libre que el pedir perdón y perdonar".

Además, Charo ha le desea "todo el triunfo del mundo porque es una artista inconmensurable, enorme, y se merece todos los éxitos del mundo, se lo ha currado y lo ha trabajado mucho" en esta nueva gira que la artista emprende este mes de febrero. La artista achaca a una posible depresión que la Pantoja se separase de su lado: "nadie se encierra porque sí, nosotros hemos vivido momentos tan bonitos, tan maravillosas, de estar en un sitio, irnos a comer a otro sitio, de un karaoke, que evidentemente ha tenido que vivir un momento de depresión o de lo que sea, pero de depresión seguro".