Charo Vega le manda un mensaje a Isabel Pantoja: "Que la quiero"

MADRID, 12 (CHANCE)

Charo Vega, como amiga de la familia Pantoja, también se ha posicionado en este enfrentamiento mediático que mantienen muchos de los miembros de la familia, sobre todo tras el fallecimiento de doña Ana. En esta ocasión Charo nos mostró su felicidad por el supuesto acercamiento entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera: "Por supuesto que me alegro, era lo suyo. Que Isabel tenga a su hijo cerca me gusta mucho".A pesar del cariño que le tiene a la familia, en especial a Kiko Rivera, Charo no entiende como el Dj está tratando de una forma tan injusta a su prima Anabel cuando ella siempre ha estado en los peores momentos de toda la familia: "Se lo podría haber dicho 200 veces que han estado juntos, que han discutido, que se han dejado de seguir, a mí me parece una bobada que le echen las culpas de nada".Con el futuro de Agustín Pantoja en Cantora en el aire, Charo no tiene del todo claro que los encuentros judiciales hayan terminado entre Agustín y su sobrino Kiko Rivera: "Lo de Agustín no sé, no sé qué va a ser de Agustín ni me interesa. Bueno, a ver si no pone la demanda él".