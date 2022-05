Charo Vega se moja en la polémica de Fran y Kiko Rivera

MADRID, 20 (CHANCE)

Charo Vega ha estado poco tiempo en 'Supervivientes 2022', pero su vida es tan interesante que no está dejando de aparecer en los platós de televisión. Recordemos que además de cantante, fue gran amiga de Carmina Ordóñez, Isabel Pantoja y sigue siendo de Lolita Flores... por lo que sabe los tejemanejes que hubo en el pasado entre estas tres grandes personalidades del corazón.

Hoy ha estado en 'Sálvame Diario' y no ha dudado en mojarse sobre la polémica que ha servida entre Kiko y Fran Rivera: "Yo estoy muy de acuerdo en algunas cosas que Francisco dice, como lo de esperar algo que nunca llega, la paciencia que te lleva a rencor... estoy como él, llega un momento que no te apetece mucho hablar de esta familia".

La exconcursante de 'Supervivientes' ha desvelado un encuentro súper emotivo que le ocurrió con Isa Pantoja: "Anoche estuve con Isa Pantoja, no me pude resistir, la cogí el pelo, la besé, me emocioné, con muchísimo cariño. En mi casa se han criado tres niños, mis hijos y Kiko, hace mucho que no he tenido trato con él, pero me da mucha pena porque lo que dijo en su día fue tremendo, pero yo tampoco he tenido oportunidad de reñirle ni de nada".

Charo se ha mostrado reacia a la hora de hablar de Pantoja y ha asegurado que va a dejar de hacerlo: "A mi ya no me gusta hablar de Isabel, la puedo seguir queriendo, puedo estar hasta las narices de ella, entonces yo... lleva razón Francisco, le han quitado lo que quedaba de su padre y esto me parece cutre, yo he tenido el gusto de decírselo a ella... ella me decía 'ya veremos'".

Además, Charo ha dejado a entrever que Isabel Pantoja dudaba de la virginidad de Carmen Ordóñez en su boda con Paquirri, cuando recordemos que lo hizo con 15 años. Además, ha recalcado que su amistad era con el torero, no con ella: "Si el matrimonio hubiera seguido bien yo hubiera estado de parte de Paco, si se hubiese separado, también".

Charo ha desvelado también que desde que su nieto se reencontrarse con Kiko Rivera en el plató de 'Sálvame Diario' no deja de mandarle mensajes para que vaya hasta su casa y así conozca a sus hijas y ha asegurado que "si se tercia, voy a ir, por qué me voy a quedar sin conocer a esas niñas".