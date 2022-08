Charo Vega nos asegura que la cogida de Canales Rivera no ha sido tan grave

MADRID, 27 (CHANCE)

Hace unos días Nacho Palau anunciaba a través de sus redes sociales que padece un cáncer de pulmón para el que ya está recibiendo tratamiento. Una noticia que nos dejaba a todos impactados, pero que afectaba a sus compañeros de 'Supervivientes 2022' tras haber compartido con él casi tres meses de convivencia.

Europa Press Reportajes ha hablado en exclusiva con Charo Vega sobre Nacho y nos ha desvelado cómo ha sido su última conversación. La colaboradora ha querido hablar con su compañero de reality tras conocer su diagnóstico y quedó encantada con sus palabras: "ya está con su tratamiento, gracias a dios ayer pude hablar con Cristian, encantador. Tenía a nacho al lado y estaba cansado, fatigado, pero me dijo un 'te quiero' que me sonó a gloria".

Tal y como nos confirma Charo, Cristian Villela no se separa de su lado y espera poder ir a verles pronto: "con él y nada, él lo va a pelear, si dios quiere. En cuanto se encuentre un poco mejor, voy a ir a verle". La cantante cruza los dedos para que tenga la fuerza necesaria para cuidar de sus hijos: "yo lo único que le pido a dios es que le de muchísima fuerza y la salud justa para criar a sus niños".

De lo que sí que está segura es de que Miguel Bosé le apoyará en estos momentos tan duros: "le va a apoyar. Vamos que, con respecto a nacho, no nos vamos a enterar pero seguro que están en contacto ya".

También le hemos preguntado por la cogida que sufrió este viernes Canales Rivera y nos asegura que no fue tan grave como parecía en un principio: "gracias a dios está fuera de peligro, no ha sido tan tremenda como se veía. Hay veces que parecen muy aparatosas pero bueno".

Ha podido hablar con su hermano Carlos y le ha explicado que se encuentra bien: "tengo información por Carlos, su hermano" y añade: "ha sido un buen puntazo en una zona muy delicada y le tuvieron que cuidar pero no es tan grave, gracias a dios". La colaboradora se muestra indignada por la tardanza hasta el hospital desde Retuerta Del Bullaque: "no ha llegado a Ciudad Real, yo no sé qué clase de carretera es esa".