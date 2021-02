Charo Vega quiere volver a retomar el contacto con Isabel Pantoja

MADRID, 7 (CHANCE)

Charo Vega, la que fuera amiga íntima de Isabel Pantoja dejó bien clara su postura anoche en el 'Deluxe' y esta mañana, cuando ha abandonado el hotel donde se encontraba en Madrid ha confesado que le gustaría retomar el contacto con la cantante ya que fueron muchos años de amistad que han quedado en nada. Lo cierto es que son muchas las amistades de la tonadillera que han desaparecido de su vida a lo largo de estos últimos años y nunca más hemos vuelto a saber de ellas, una de ella, Charo Vega que ha vuelto a la vida pública.

"No me atrevo a llamarla" nos decía Charo con ironía y continuaba explicando: "No se vayan a pensar que voy a la tele a contarlo". Y es que ya saben que cuando hay una polémica, los amigos de la tonadillera no hablan con ella porque se cierra en banda por miedo a que luego cuenten públicamente cómo se encuentra la Pantoja, algo que le ha servido de recochineo a nuestra protagonista.

El vídeo del día Fiscalía afirma que Cifuentes

“no se manchó las manos” en el ‘caso Máster’

La que fuera amiga íntima de la cantante nos ha confesado que le encantaría retomar el contacto con ella: "Si quisiera, sí". Charo no solo ha tenido palabras para Isabel Pantoja, también para su hermano, el innombrable: "Le he querido mucho, me he llevado muy bien con él. Ha querido mucho a mis hijos, a mi familia y yo a la suya, las cosas cambian, pero esta vez han cambiado para muy malamente".