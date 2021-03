Chayo Mohedano se centra en su vida ignorando las acusaciones de Rocío Carrasco

MADRID, 30 (CHANCE)

Situada en el punto de mira tras las palabras de Rocío Carrasco en la emisión del tercere capítulo del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', Chayo Mohedano prefiere no explicar nada sobre las acusaciones de su prima en las que asegura que ella era amiga de Sonsóles, la chica con la que Antonio David Flores le fue infiel durante su matrimonio.Cumpliendo con sus compromisos profesionales y compaginando a la perfección su faceta de mamá con la de artista, en esta ocasión hemos visto a Chayo Mohedano a la salida de un supermercado. Haciendo oídos sordos a las preguntas de la presna sobre el complicado momento que vive la familia, la hija de Amador Mohedano y Rosa Benito prefiere optar por el silencio."Tanto mis hermanos como resto primos sabíamos de los rumores de infidelidad y le dije parece que éste te la puede estar pegando y removimos Roma con Santiago por ver si le pillábamos" ha explicado Chayo Mohedano a través de un comunicado a la periodista Marisa Martín Blázquez. Activa en redes sociales, Chayo también ha utilizado su cuenta de Instagram para escribir junto a una fotografía en la que aparecen ambas: "Aprendamos y no juzguemos sin saber. No al maltrato en ninguna de sus formas".