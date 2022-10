Chayo Mohedano, dardo a Rocío Carrasco: "Soy de las que piensa que hay silencio que valen más que una respuesta"

MADRID, 7 (CHANCE)

Rosario Mohedano da la cara después de que Rocío Carrasco haya anunciado públicamente que piensa demandar a Rosa Benito por acusarla en Twitter de haber falsificado la factura con la que ha probado en su docuserie que - al contrario de lo que siempre han mantenido tanto ella como su exmarido, Amador Mohedano - sus tíos sí cobraron por la última gala de Rocío Jurado, 'Rocío Siempre'.

Una querella sobre la que ahora se pronuncia Chayo que, evitando nombrar a su prima en todo momento y con frases que dicen más de lo que parece a primera vista, deja claro que no tiene miedo y muestra su apoyo incondicional a su madre en estos duros momentos.

Así, después de que la propia Rosa rompiese su silencio en redes sociales con una enimgática reflexión - "Si estás en paz con tu conciencia ninguna palabra podrá hacerte daño" - ahora es su hija la que confiesa que "hay silencios que valen más que una respuesta".

"Yo soy valiente. Intento llevar estas situaciones lo mejor que puedo y todo lo que la vida me ponga delante lo afrontaré como bien pueda" asegura la artista, explicando que aunque "hay cosas que no merece la pena ni tenerlas en cuenta", no dudará en "poner los puntos sobre las íes" si alguien "da a entender que es verdad algo que no has dicho".

Discreta, Chayo no quiere entrar en detalles sobe la querella que Rocío va a interponer contra su madre, pero sí apunta a que el tema es más "complicado" de lo que pensamos y podría quedar en nada: "Uno puede querer poner, pero que luego la admitan a trámite, que avance..."

"Lo que yo digo de este tema es que voy a esperar a ver qué pasa, y mientras tanto voy a disfrutar de la vida que tengo muchas cosas bonitas de las que disfrutar" añade, confesando que su madre está "bien" a pesar del recrudecimiento de su guerra con la hija de Rocío Jurado.