Chayo Mohedano se desmarca de su familia y guarda silencio sobre la actitud de su prima, Rocío Carrasco

MADRID, 14 (CHANCE)

Con un Amador Mohedano más presente en los medios de comunicación que nunca criticando a su sobrina, Rocío Carrasco, por la ausencia de relación con toda su familia, Chayo Mohedano reaparece en Sevilla para prmocionar su nueva canción "Sharalá". Centrada en su carrera musical, la sobrina de Rocío Jurado se desmarca de la actitud tanto de su padre como de su madre, Rosa Benito - también muy crítica con Rociíto - y se mantiene completamente al margen de todo.

Rosario, molesta por las preguntas relacionadas con su familia, asegura que sólo quiere hablar "de mi trabajo. Mi tema "sharalá" está siendo muy bien acogido, ha sonado muchísimo y me da muchas ganas para seguir para adelante".

Con evasivas, Chayo prefiere no opinar sobre el enfrentamiento televisivo de su padre con las Campos: "A mí que me estás contando. Yo sé que he salido de mi casa para trabajar y dar lo mejor de mí, eso es lo que sé".

Altiva, y muy seria, la hija de Amador y Rosa Benito tampoco confiesa si ha llamado a su prima, Rocío Flores, con motivo de su 24 cumpleaños y si cree que Rocío Carrasco dará el paso de ponerse en contacto con su hija para felicitarla.