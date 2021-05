Chayo Mohedano, al margen del fallecimiento del padre de Antonio Tejado

MADRID, 11 (CHANCE)

Después de algo más de dos semanas ingresado por Coronavirus, Juan Carlos Tejado, padre de Antonio Tejado y hermano de María del Monte, fallecía este martes en Sevilla, dejando completamente desolados a todos sus familiares, a los que hemos visto destrozados en el último adiós al empresario hostelero.

Sin ningún tipo de relación con Antonio Tejado - padre de su hijo mayor, Antonio, de casi 13 años - desde que rompieron su noviazgo en el año 2009, Chayo Mohedano continúa con su día a día ajena al fallecimiento del que fue su suegro.

Así, hemos visto a la hija de Rosa Benito comprando lotería y acudiendo a un supermercado cercano a su domicilio, con ropa deportiva y sin querer pronunciarse sobre la inesperada muerte del abuelo de su hijo mayor. Con gafas de sol y mascarilla para ocultar su rostro Chayo demuestra una vez más su antipatía por la prensa, evitando con un tenso silencio dar el pésame públicamente a Antonio Tejado tras esta durísima pérdida.

En su línea, la artista tampoco se pronuncia sobre la docuserie de su prima Rocío Carrasco, en la que por el momento su nombre no ha salido a la palestra pero sí el de su padre, Amador, que no ha salido demasiado bien parado. Si no te quieres perder la reacción de Chayo, ¡dale al play!