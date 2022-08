Chayo Mohedano reaparece en los escenarios y evita hablar de sus declaraciones contra Rocío Carrasco

MADRID, 13 (CHANCE)

Los rumores apuntaban a una mala relación entre Chayo Mohedano y Rocío Carrasco, y la sobrina de Rocío Jurado se encargó de confirmar esta ruptura a causa de los insultos y menosprecios de su prima hacia su familia.

Después de sus últimas declaraciones por redes sociales, Chayo ha reaparecido para actuar en la gala de 'Radiolé' en la cubierta de Leganés en Madrid, aunque en esta ocasión ha preferido no opinar en torno a su familia.

Chayo Mohedano guarda silencio al preguntarle si verá el documental de su padre Amador o si está rota su relación con Rocío Carrasco tras las últimas declaraciones. Tampoco responde cuando le preguntan por la supuesta ruptura inminente entre José Ortega Cano y Ana María Aldón.

La sobrina de Rocío Jurado ha confesado que no participará en el homenaje a su tía en la semana cultural de Chipiona, aunque asegura que el cariño por su ella no debería ponerse en duda: "Hombre, no hace falta ni que lo preguntes".

Chayo nos comenta que está teniendo un verano lleno de compromisos profesionales y eso le hace muy feliz: "La verdad que muy contenta, con mucho trabajo".

Tras unos problemas técnicos en su actuación, Chayo Mohedano intenta cantar a capella pero acaba perdiéndose con el playback, motivo por el que el público abuchea. Pese a todo, la prima de Rocío Carrasco no pierde la sonrisa y no continua con su actuación.