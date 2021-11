Chayo Mohedano responde a Alessandro Lequio en presencia de Rosa Benito

MADRID, 26 (CHANCE)

Rosario Mohedano ha reaparecido tras convertirse en la involuntaria protagonista del rifirrafe que su madre, Rosa Benito, ha mantenido en televisión con Alessandro Lequio. Todo comenzó cuando la colaboradora aseguró en 'Ya es mediodía' que el italiano le daba "mucha pena" porque estaba "mayor". Muy enfadado - porque como ya explicó pensó que había hecho referencia a sus circunstancias personales por el fallecimiento de su hijo Aless - el ex de Ana Obregón respondía en el plató de 'El programa de Ana Rosa' llamando a la cuñada de Rocío Jurado "cortita" y atacando directamente a su hija, lamentándose de que tuviese que estar "vendiendo braguitas en una web para adultos" en lugar de triunfando sobre los escenarios. Un tenso enfrentamiento que acababa en perdón mutuo después de que Rosa llorase desconsolada por el "machaque constante" que sufre Chayo en los medios de comunicación desde hace 20 años.

Intentando mantenerse al margen de la polémica y arropada por su madre, Rosario ha respondido a Lequio sin perder la sonrisa durante una entrega de premios en Sevilla en la que madre e hija fueron reconocidas por sus respectivas trayectorias. "Decirte que estoy muy orgullosa de mis padres, estoy orgullosa de cada paso que he dado. Me he reinventado, estoy componiendo y produciendo mi música, estoy criando a mis hijos, estoy feliz. Lo que quiero es que se valore, igual que otras cosas, que se valore todo, el crecer como persona y artista, que lo he hecho" ha explicado una Chayo, que ha dejado claro que "no quiero que aprovechen que está mi madre en televisión para atacarme a mí".

"Yo me he apartado de un mundo de la tv, sigo creciendo como artista. Lo que me gustaría, para que no haya ese maltrato en tv, que se valore absolutamente todo, no solo una red social que yo no he publicitado. En horario infantil se dieron a entender cosas que no son y con mi voz, con mi vida y con mi cuerpo hago lo que quiero", se ha lamentado, pidiendo respeto hacia ella en una etapa especialmente complicada.

Unas palabras que Rosa, a su lado orgullosa, ha aplaudido, añadiendo que aunque "todos nos equivocamos lo importante es avanzar, mirar hacia adelante; mirar atrás es sufrimiento, en la vida hay que avanzar". Y si de avanzar se trata, la colaboradora deja en el aire si pasará esta Navidad con Amador - "puede ser" ha dicho - después de un comentado acercamiento en la expareja en los últimos tiempos que ya ha dado pie a unos rumores de reconciliación que la cuñada de Rocío Jurado ha desmentido rotunda, asegurando que nunca volvería con su exmarido.

Además, y como no podía ser de otra manera, Rosa y Chayo se han pronunciado sobre la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, señalando que "vosotros tenéis más ganas que nosotras". "Yo creo que si se hace con cariño y respeto de la figura de Rocío Mohedano Jurado, a la gente le va a gustar mucho conocer esa parte desconocida", ha comentado su cuñada.

En cuanto al premio que ha recibido la primera parte de la serie documental, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', por su lucha contra la violencia de género, Chayo confiesa que "me encanta la idea que se premien momentos en los que se necesita porque está muy desamparada la televisión con todo lo que tiene que ver con el maltrato, pero con todo tipo de maltrato". "El maltrato televisivo existe y eso se tiene que parar. Yo he sufrido ese maltrato", ha denunciado.