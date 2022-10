El chef Eneko Atxa desembarca en Madrid de la mano de Radisson Hotel Group

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El chef vasco Eneko Atxa, que cuenta con cinco estrellas Michelin, desembarca en Madrid de la mano de Radisson Hotel Group, donde llevará la parte gastronómica del nuevo hotel Radisson RED, que está ubicado en el Triángulo del Arte, entre el Museo Reina Sofía, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Museo del Prado, según informa en un comunicado.

En concreto, el cocinero vasco será el encargado de dirigir toda la parte gastronómica del hotel, que estará ya operativa a partir del mes de noviembre.

De esta forma, en la planta baja del hotel se situará el restaurante NKO by Eneko Atxa, Oso Rojo, su Music & Lounge Bar, así como un espacio que ofrecerá una propuesta gastronómica en formato 'delivery' y 'take away' --llamada DeBokata--, la primera bocatería de Eneko Atxa.

A estos espacios se unirá el Nigiri Basque House en el 'rooftop' del hotel, con vistas del 'skyline' de Madrid, donde degustar originales nigiris del chef que se maridarán con una propuesta de coctelería de autor.

NKO by Eneko Atxa es un proyecto que aúna dos culturas gastronómicas: la vasca, que es la original del chef, y la japonesa, cocina que Atxa ama desde hace más de 15 años cuando viajó por primera vez a Japón y descubrió la riqueza cultural gastronómica del país.

El cocinero español ha creado este concepto, que se estrenó en el Radisson Collection Gran Vía de Bilbao hace unos meses, en el que se dan cita el espíritu de las tradiciones culinarias vascas y las japonesas.

"En NKO hemos creado una cocina vasco-japonesa basada en la excelencia del producto, que busca la suculencia, la potencia de los sabores, e incorpora en cada receta aquello que entiendo dará placer a todos los clientes que llegan hasta nosotros buscando pasar un rato agradable y divertido", ha subrayado el chef, que cuenta con cinco estrellas Michelin.

Por su parte, Oso Rojo, el Music & Lounge Bar, situado en el lobby del hotel, ofrecerá un menú variado con bocadillos y sándwiches, así como otras recetas sencillas y cócteles, disponibles durante todo el día.

Por último, otro de los espacios gastronómicos del hotel será DeBokata, en el que el chef rinde homenaje a las comidas callejeras y servirá diferentes propuestas de bocadillos con toques de innovación, así como cócteles y cervezas artesanas para llevar.

Un concepto que también está pensado para funcionar como 'delivery' y 'take away' para disfrutar en la habitación del hotel, para llevar a cualquier rincón de la ciudad o incluso para que aquellos que vivan cerca del hotel lo pidan a través de plataformas de 'delivery', creando un novedoso concepto abierto de 'room service'.

El vicepresidente senior para el Norte y Oeste de Europa en Radisson Hotel Group, Tom Flanagan Karttunen, se ha congratulado de esta nueva apertura en Madrid. "Estamos muy orgullosos de abrir las puertas de la primera propiedad Radisson RED en España. La marca muestra un fuerte enfoque en el arte y el diseño, presente en todo el hotel. Además, esta nueva apertura encaja a la perfección dentro de la vibrante oferta de la ciudad", ha subrayado.

Por su parte, el director general de Radisson RED Madrid, Sam Bath, ha señalado que este nuevo hotel es el "reclamo perfecto para esta ciudad cosmopolita". "A través de detalles locales, como la escultura del Oso y el Madroño en la entrada del hotel, prometen crear una experiencia única y dinámica para sus huéspedes. Además, Radisson RED Madrid, con sus interesantes opciones culinarias, su animado bar y su espacioso lobby con música e interesantes piezas de diseño, se convertirá en una perfecta escapada urbana", ha subrayado.