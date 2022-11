El chef Eneko Atxa desembarca en Madrid en el nuevo Radisson RED con tres conceptos gastronómicos

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El chef vasco Eneko Atxa, que cuenta con cinco estrellas Michelin, desembarca por primera vez en Madrid de la mano de Radisson Hotel Group, donde contará con tres conceptos gastronómicos del nuevo hotel Radisson RED, que está ubicado en el Triángulo del Arte, entre el Museo Reina Sofía, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Museo del Prado, según informa en un comunicado.

En concreto, el cocinero vasco ofrecerá tres conceptos gastronómicos en el hotel como 'NKO', con su personal visión de la cocina japonesa -que ya está abierto-, y 'Nigiri Basque House' y 'DeBokata', que abrirán a principios de diciembre y en los que se ofrecerán nigiris y cócteles de autor, así como bocadillos ideados por el chef.

"Madrid es una de las ciudades que más me gustan del mundo y poder aterrizar aquí con un concepto ágil, dinámico, y divertido donde fusiono dos de mis cocinas más queridas, como son la vasca y la japonesa, es una oportunidad que espero haga disfrutar a los clientes", ha subrayado el chef, propietario de Azurmendi.

De esta forma, en la planta baja del hotel se situará el restaurante 'NKO by Eneko Atxa', así como un espacio que ofrecerá una propuesta gastronómica en formato 'delivery' y 'take away', llamado 'DeBokata', la primera bocatería de Atxa.

A estos espacios se une el 'Nigiri Basque House' en el 'rooftop' del hotel, con vistas del 'skyline' de Madrid, donde degustar originales nigiris del chef que se maridarán con una propuesta de coctelería de autor.

'NKO by Eneko Atxa' es un proyecto que aúna dos culturas gastronómicas: la vasca, que es la original del chef, y la japonesa, cocina que Atxa ama desde hace más de 15 años, cuando viajó por primera vez a Japón y descubrió la riqueza cultural gastronómica del país.

El cocinero español ha creado este concepto, que se estrenó en el Radisson Collection Gran Vía de Bilbao hace unos meses, en el que se dan cita el espíritu de las tradiciones culinarias vascas y las japonesas.

"En NKO hemos creado una cocina vasco-japonesa basada en la excelencia del producto, que busca la suculencia, la potencia de los sabores, e incorpora en cada receta aquello que entiendo dará placer a todos los clientes que llegan hasta nosotros buscando pasar un rato agradable y divertido", ha indicado Atxa.

En la última planta del hotel, con una azotea con vistas panorámicas de Madrid, estará el concepto 'Nigiri Basque House', que abrirá el próximo 30 de noviembre, una coctelería que ofrecerá en paralelo una amplia selección de nigiris disponibles tanto para huéspedes alojados como para público local.

Por último, otro de los espacios gastronómicos del hotel será 'DeBokata', en el que Atxa rinde homenaje a las comidas callejeras y servirá diferentes propuestas de bocadillos con toques de innovación, así como cócteles y cervezas artesanas para llevar.

Un concepto que también está pensado para funcionar como 'delivery' y 'take away' para disfrutar en la habitación del hotel, para llevar a cualquier rincón de la ciudad o incluso para que aquellos que vivan cerca del hotel lo pidan a través de plataformas de 'delivery', creando un novedoso concepto abierto de 'room service'.

La carta de 'DeBokata', junto a otras propuestas, está disponible también en Oso Rojo, el Music & Lounge Bar del hotel, que ya está abierto, situado también en la planta baja.

El director general de Radisson RED Madrid, Sam Bath, se ha congratulado de que el chef vasco esté presente en este nuevo hotel. "Para Radisson Hotel Group, contar con Eneko Atxa es traer a la mesa un ingrediente que le faltaba al Madrid más gastronómico, con un carácter disruptivo combinando oriente y occidente", ha señalado.

"Una propuesta con una puesta en escena singular y llena de diversión, convirtiéndose así en el destino gastronómico más importante del triángulo del Arte y del barrio de Las Letras", ha reconocido Bath.