El chef Roberto Martínez se refuerza en Madrid y lleva la cocina callejera de Tripea al Mercado de la Paz

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El chef Roberto Martínez Foronda impulsa su presencia en Madrid y lleva la cocina callejera y desenfadada de Tripea a un nuevo concepto gastronómico que abrirá en mayo en el Mercado de la Paz, ubicado en el madrileño barrio de Salamanca, según informa en un comunicado.

En concreto, el cocinero lanza Triperito, su nueva propuesta gastronómica en un mercado de abastos de la capital con servicio a la carta y que incluirá varios platos para compartir inspirados en las cevicherías peruanas, entre los que figura su icónico ceviche caliente de mejillones al wok, plato estrella en el espacio del Mercado de Vallehermoso.

De esta forma y tras la experiencia del 'pop up' que tuvo el pasado verano en el Only You Boutique, apostará en este nuevo espacio por platos callejeros y nuevas creaciones hechas a medida para este espacio, que contará con una mesa alta con taburetes para 12 comensales y que funciona sin reservas, además de disponer de 'take-away'.

El chef madrileño amplía así su presencia en Madrid y especialmente en los mercados de abastos de la capital, después de haber recibido el reconocimiento como mejor 'Mejor Puesto de Mercado' en los premios Acyre en 2023 y en los Time Out Food & Drink en 2024.