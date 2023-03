Chelo García Cortés, en casa tras su operación de cadera

MADRID, 26 (CHANCE)

Esta semana Chelo García Cortés pasaba por quirófano en la Hospital La Luz de Madrid para implantarle una prótesis de cadera con cabeza de titanio. Tal y como ha podido saber Europa Press en exclusiva, la colaboradora ya se encuentra en casa recuperándose de la intervención con el apoyo incondicional de su pareja Marta, que no se ha separado ni un solo momento de su lado estos días.

"Me dieron el alta el viernes por la noche" nos confiesa Chelo y este mismo sábado la periodista viajaba desde Madrid hasta Barcelona para comenzar su recuperación y descansar en casa. "Me encuentro bien, pero muy cansada, pero por lo menos ya estoy en casa" concluía la colaboradora de televisión.

Tal y como adelantaba la revista 'Diez Minutos' a principios del mes de febrero, Chelo ha tenido que someterse a una intervención quirúrgica de urgencia para ponerse una prótesis en la cadera como consecuencia de la lesión que sufrió tras su fatal caída en la 'Sálvame Fashion Week' el pasado mes de mayo.

Como ya comentó la periodista en el plató de 'Sálvame Diario', esta operación era algo que quería evitar, por eso se sometió a dos tratamientos de artrolisis - implantación de plasma rico en plaquetas en los huesos afectados -, pero no obtuvo buenos resultados y la única opción que le quedaba era pasar por quirófano.

"Bueno, de urgencia... Me tengo que operar. Me caí, tengo consecuencias en la cadera y me tengo que operar. Será en marzo, pero no hay fecha todavía porque no tengo que entrar corriendo al quirófano" nos confesaba la colaboradora tras conocerse la noticia de su intervención.

"Está emocionada, ha salido muy bien, aunque dolorida" le confesaba Marta a Omar Suárez hace unos días desde las inmediaciones del Hospital La Luz, de Madrid. La pareja de Chelo hablaba para las cámaras de su programa y confesaba que todo había ido bien. Incluso bromeaba con la fortaleza de la periodista: "Está muy bien y muy contenta. Con ganas de irse de la clínica. Estamos muy contentas... A partir de ahora a subir montañas".

De esta manera, tal y como nos ha confirmado la propia Chelo, ahora ya se encuentra en su casa de Barcelona. Junto a su pareja y recibiendo el cariño de todos sus seres queridos, la colaboradora descansa en su hogar y está preparada para comenzar la rehabilitación para estar al cien por cien.