Chelo García Cortés celebra su vacuna contra la Covid

MADRID, 2 (CHANCE)

Chelo García Cortés se ha puesto la vacuna y no puede estar más contenta: "Por fin me he vacunado y además el día del trabajador, el uno de mayo, he conseguido ponerme la vacuna, estaba deseando hacerlo. Por mi edad estaba en el limbo, es un solo pinchazo" y manda un mensaje a Miguel Bosé: "Yo le he admirado toda mi vida, hemos cubierto todos sus conciertos, he tenido no una relación de amistad, pero sí una buena relación, me duele ese discurso. No solamente el de él, sino también victoria abril. Cada uno es libre, el que quiera que se vacune, el que no, que no lo haga. Pero una persona como Miguel Bosé no puede hacer este tipo de propaganda, 'no al negacionismo'".

En cuanto a cómo está su amiga Bárbara Rey, Chelo confiesa que: "Ha estado ingresada, lo ha pasado mal, con mucho miedo porque no se puede ir a ver, he estado comunicada con ella, está en casa, está contenta, además le coincidió con un trabajo nuevo, pero ya lo importante es que ya está fuera del peligro que tuvo y ahora está bien, mirando con esperanza el futuro".

Sobre la reaparición de Isabel Pantoja, su examiga asegura que la ha visto: "Extremadamente más delgada, nunca la he visto tan delgada, bueno pues... a ver Isabel siempre ha tenido las piernas muy delgada, pero esa cintura no la ha tenido nunca. Además de los disgustos, ella ya volvió delgada de 'Supervivientes', pero yo me imagino que ha tenido que seguir un régimen".

Le encantaría que la tonadillera hablase de su vida como Rocío Carrasco: "A mí me gustaría que ella hablara y que no tardara tantos años, Isabel Pantoja debería hablar, no creo que lo haga mientras esté haciendo el programa, pero creo que debe de hablar. Isabel Pantoja y su hijo tienen que sentarse a solas y hablar, es una pena que ese amor tan profundo que ha habido entre los dos y que yo he vivido se destruya, que pena que las familias se destruyan por dinero" y asegura que no entiende que haya dejado de tener relación con sus nietos: "Esto es una cosa que no la entiendo, la vida se la estaban dando los nietos y yo lo digo por lo que ella me hablaba de sus nietos, que se los pierda ahora, no creo que haya nada que le compense perderse a sus nietos".

La periodista manda un mensaje a Rocío Flores y le anima a que hable y no deje cosas en el aire: "Pues no sé a lo que se refiere, si tuvo miedo que lo diga, que no espere veinte años como ha esperado su madre. Lo que yo te puedo decir es que yo he vivido una relación de Fidel y rocío con los niños espléndida. Sobre todo de Fidel con los niños y con Rocío Flores. Lo que ha pasado después yo no estaba. ¿Qué quieren ensuciar ahora con el miedo? que sea clara".