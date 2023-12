Chelo García Cortés, con el corazón dividido por la guerra entre Bárbara Rey y Ángel Cristo Jr

MADRID, 1 (CHANCE)

No es ningún secreto. Chelo García Cortés es una de las personas más cercanas a Bárbara Rey desde hace décadas -imposible olvidar la noche en la que la vedette confesó que habían tenido "una noche de amor"- y como una especie de tía para Sofía y Ángel Cristo Jr., a los que conoce desde que nacieron y con los que siempre ha tenido una relación muy especial.

De ahí que no estén siendo momentos fáciles para la periodista, que por primera vez se pronuncia con rotundidad sobre la guerra abierta entre la artista y su hijo, de la que parece que todavía tendremos que presenciar varios capítulos: "Bueno, ¿pues qué me va a parecer? Yo quiero mucho a Bárbara Rey, es mi amiga del alma. He visto nacer a Ángel, lo quiero muchísimo y me duele lo que está pasando" ha confesado Chelo con el corazón dividido y completamente roto tras las durísimas declaraciones del joven en contra de su madre.

Muy discreta, y sin entrar en si Ángel tiene problemas graves desde hace tiempo como se está especulando en diferentes medios de comunicación, la colaboradora de televisión -que espera un proyecto tras el fin de 'Sálvame'- reconoce que lo único que quiere "es que se resuelva todo" y que "Ángel sepa lo que está haciendo". "Lo quiero mucho y, se ha metido en un mundo que no conoce y que es complicado* Vamos a ver, yo es que no quiero hablar de este tema porque es complicado y la verdad que me duele, me duele bastante" ha añadido muy afectada.

Chelo es uno de los grandes apoyos con los que cuenta Sofía en este duro trance y, como confirma, no están siendo momentos fáciles para la Dj, a la que define como una persona "familiar". ¿Hombre, ¿cómo lo pasarías tú si te pasase esto en tu familia? Esto te pasa en la familia y duele, y, bueno, esperemos que esto* Hay que esperar, hoy es viernes creo y a ver qué pasa este viernes" ha concluido, sin decir nada sobre las grabaciones que Bárbara habría hecho al Rey Juan Carlos para chantajearlo. "No voy a hablar del tema. A mí en este momento como amiga de la familia me encanta la serie 'Cristo y Rey', me encanta el documental Bárbara: toda su vida, en el que yo participé y sobretodo me encanta en enero cuando podáis ver la segunda parte de México en Netflix" ha zanjado.