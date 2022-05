Chelo García Cortés desvela cómo se encuentra tras la caída

MADRID, 27 (CHANCE)

El pasado miércoles vivimos una noche súper especial en 'Sálvame' con el programa especial de la 'Sálvame Fashion Week', pero también algo incidental por la caída de Chelo García Cortés en el primer desfile. La colaboradora se ha roto un hueso de la muñeca y tendrá que ser intervenida en los próximos días y de momento se encuentra en Barcelona recuperándose.

Este viernes, Chelo ha entrado en directo y lo primero que ha querido hacer es agradecer la preocupación de todos por su caída: "Os quiero mucho, os quiero dar las gracias por todos los mensajes que me habéis mandando estos días" y aseguraba: "Espero que vuelva haber otra 'Fashion' para demostrar que puedo estar en una pasarela".

La colaboradora ha confesado que lo peor que ha llevado es que "Tenía mucha ilusión porque en esta ocasión me sentía muy segura de mí misma, hablo físicamente. Me sentía muy bien, tenía pánico al mono, pero cuando me lo puse y me dijisteis que no me quedaba tan mal, me vine arriba"*.

Terelu Campos le pedía que contase cómo fue la caída y lo que pensó en ese momento: "Cuando me caí me di cuenta que había fractura, siempre había presumido de no haberme un hueso en mi vida, pues mira" y reflexionaba en directo: "Es que yo no entendía por qué me caía descalza". Aún así, la periodista siguió adelante con el desfile con la muñeca rota: "En ese momento pero me convierto en una persona muy fría y controladora de la situación, luego en la ambulancia me derrumbé porque piensas 'ahora que lo estabas haciendo con toda la ilusión del mundo, voy y me caigo'".

Emocionalmente, Chelo ha confesado que ha sido "una putadita porque tengo muchas ganas de seguir con vosotros, el trabajo a mí me sirve para mirar hacia delante y sobre todo, que me encontraba muy bien" y añadía: "Quería demostrar que a la edad que tengo se puede dejar de ser gruñona, quería dejar un rastro de 'Chelo se está haciendo mayor, pero no está gruñona'".