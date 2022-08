Chelo García Cortés, enfadada con José Manuel Parada. Este es el motivo

MADRID, 26 (CHANCE)

Chelo García Cortés ha vivido un momento bastante incómodo esta tarde en 'Sálvame Diario'. La colaboradora de televisión ha visto como uno de sus viejos amigos hablaba en otro programa sobre la vuelta de esta a los platós y lo cierto es que no le ha hecho ninguna gracia lo que ha dicho de ella.

El que fuera presentador de televisión afirmaba que gozaba de una muy buena relación de amistad con Chelo a pesar de que en el pasado tuvieron una crisis... pero no ha sido esto lo que ha molestado a la colaboradora: "Yo sigo queriendo mucho a la madre de Chelo, la llamo 'suegra' y voy a verla a la residencia" exponía públicamente Parada.

Unas declaraciones que llamaban la atención porque como bien sabemos, la madre de Chelo falleció hace años y ella no ha querido pasar por alto estos comentarios: "Mi madre murió en 1963 porque estaba cansada, mi padre rehizo su vida con una persona maravillosa, de la que no voy a hablar". De esta manera, entendíamos que Parada se refería a la segunda mujer que tuvo su padre.

"Mi padre se volvió a casar, no he hablado nunca de ella y no lo voy a hacer, se casó con una persona maravillosa. Si él quiere hablar, que hable" añadía la colaboradora y además, explicaba que durante estos meses en los que ha estado de baja no ha recibido la preocupación de su 'amigo': "Yo no he recibido ningún mensaje, solo me hizo una pregunta por Instagram y nada más".