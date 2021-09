Chelo García Cortés, íntima amiga de Bárbara Rey, se pronuncia tras la confesión de Sofía Cristo

MADRID, 21 (CHANCE)

Sofía Cristo hacía una de las confesiones más impactantes de los últimos tiempos al desvelar en "Secret Story" el abuso sexual que sufrió cuando tenía solo cinco años por parte de una persona muy allegada a su familia. Un traumático episodio que la hija de Bárbara Rey y Ángel Cristo ha mantenido en secreto hasta ahora y del que ni siquiera la vedette tenía ni idea.

Liberada tras haber contado este terrible suceso pero sin querer dar el nombre de la persona que abusó de ella, Sofía continúa su participación en el reality mientras su madre, muy afectada por no haberse dado cuenta de nada, ha declarado que no parará hasta que el culpable de tal atrocidad, cuya identidad se desconoce, pague por ello.

Una de las grandes amigas de la artista y uno de sus grandes apoyos en los peores momentos de su vida, Chelo García Cortés, ha roto su silencio y se ha pronunciado sobre la desgarradora confesión de Sofía Cristo, sin aclarar si sospecha quién pudo ser la persona que abusó de la Dj cuando era una niña de tan solo 5 años.

"Lógicamente, yo tampoco sabía nada del tema; es algo que no me esperaba y a Bárbara se le ha partido el alma y a mí también. He hablado con ella y tiene todo mi cariño y mi apoyo", ha afirmado Chelo, que también tiene una estrecha relación con Sofía y que una vez que salga del reality, no dudará en "estar con ella".

"Estas cosas hay que denunciarlas, lo que pasa es que cada uno lo hace cuando tiene fuerzas para hacerlo y me imagino que ha sido el momento de Sofía para hacerlo y ha sido muy valiente", apunta la periodista, confesando que "es como una hija que nunca he tenido y aparte de quererla la admiro profundamente porque va superando todas las etapas de su vida". "Ahora se entienden muchas cosas, porque la personalidad de cada uno se refleja precisamente por tu infancia, por tus vivencias y yo ya entendía muchas cosas sin necesidad de esto tan grave cuando tenía cinco añitos*", ha añadido emocionada por su cariño a la Dj.

Muy discreta, sin embargo, Chelo prefiere no hacer conjeturas sobre quien pudo abusar de Sofía: "Yo no lo voy a hacer. La única que lo sabes es Sofía y cuando salga hablará con su madre que es con la que tiene que hablar". "Yo no voy a hacer cábalas porque me parece algo muy grave y no puedes apuntar a nadie porque no sé quién ha sido, pero esto es lo más terrible que le puede pasar a una criatura. Yo no puedo entender tanta maldad ni tanta crueldad y espero que las personas que sufren este tipo de violencia puedan denunciarlo", afirma conmocionada.

Chelo, que está disfrutando de unas vacaciones, ha tenido que ver como hace unos días Laura Fa la criticaba abiertamente en el programa de radio de Gabriel Rufián, asegurando que debería "jubilarse" porque su época dorada como periodista ya ha pasado. Unas polémicas declaraciones a las que la veterana periodista prefiere no contestar: "Es un tema del que no voy a hablar, lo siento mucho. De esta señora no tengo nada que decir".

"Estoy muy agradecida a mis compañeros por defenderme. Me conocen hace 11 años y todos nos apoyamos en un momento determinado y así se lo he manifestado a cada uno de ellos", ha asegurado aliviada por la defensa de colaboradores como Lydia Lozano o María Patiño ante las críticas de Laura Fa, que parece que darán mucho que hablar en los próximos días.