Chelo García Cortés nos desvela cómo vivió las imágenes de Isabel Pantoja de nuevo en los juzgados

MADRID, 26 (CHANCE)

Todos tenemos en nuestra mente las imágenes de Isabel Pantoja el pasado martes entrando a los juzgados de Málaga para declarar ante el juez tras imputarle un presunto delito de insolvencia punible. La cantante se enfrentaba a todos los medios de comunicación en las inmediaciones, además de todos los anónimos que estaban allí para mostrarle su apoyo y se mostraba nerviosa.

Esta semana hemos hablado con Chelo García Cortés y nos ha asegurado que le duelen las imágenes de Isabel Pantoja llegando al juzgado: "me duele en el alma, yo puedo no hablarme con Isabel Pantoja, pero me parece que es una vergüenza lo que pasó ayer a las puertas del juzgado. Yo lo he visto a partir de las ocho y quiero decir que no hay derecho porque si comparamos con la entrada de otros conocidos o populares en los juzgados, Pantoja no tiene protección ninguna".

Tanto es así que la colaboradora de televisión no duda en defenderla: "Los señores que estaban en el juzgado, el cuerpo de la guardia civil, sabía perfectamente que eso había que protegerlo de otra manera por respeto y dignidad de la persona. Esta señora va a ser juzgada y, primero, aunque fuera culpable tiene derecho a la presunción de inocencia y segundo a que se le trate como un ser humano. Me parece vergonzoso".

La periodista no sabe que futuro le deparará a la cantante, pero sí señala que ayer no se hizo justicia con ella: "yo no voy a hacer juicios, yo bastante tengo con mis cosas. Yo creo que la justicia está para algo y lo que sea justo se aplique, ya empezamos ayer que no se aplicó la justicia con Isabel Pantoja yo no sé qué va a pasar, no voy a hacer una quiniela sobre el futuro de Isabel Pantoja, pero desde aquí, aunque yo no me hable con Isabel Pantoja, sí pido respeto para esta señora".

En cuanto a la reacción de Kiko Rivera: "no lo he visto y te lo garantizo que no lo he visto yo creo que en estos momentos cada uno tiene que ser responsable de lo que hace, yo no voy a juzgar a Kiko. Yo juzgo las imágenes que he visto, pero ya está, no más".