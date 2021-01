Chelo García Cortes se pronuncia sobre las últimas declaraciones de Kiko Rivera sobre Isabel Pantoja

MADRID, 27 (CHANCE)

Chelo García Cortés fue una de las personas más cercanas a Isabel Pantoja en un pasado no demasiado lejano y, además, mantiene una buena relación con Kiko Rivera, por lo que, a pesar de haberse ausentado de "Sálvame" en los últimos días, ha seguido muy de cerca las polémicas declaraciones con las que el Dj ha roto completamente con su madre y ha puesto a la tonadillera en el punto de mira de Hacienda.

- CHANCE: Chelo, buenos días. ¿Qué te parecen las últimas declaraciones de Kiko Rivera contra su madre Isabel e incluso contra su tío Agustín? Quién lo iba a decir, ¿no?

- CHELO: Lo primero, buenos días. A mí me lo dicen que esto va a ocurrir y vamos, no me corto nada porque no está la cosa para cortarse nada, pero no me creería nunca. Esta entrevista que ha hecho ahora es mucho más dura por parte de Kiko que la que hizo antes, pero eso demuestra el estado anímico en el que está Kiko. Yo el 'Domingo Deluxe' pues no me dejó dormir primero porque era un titular tras otro, una mirada... Lo noté mucho más seguro, mucho más tranquilo y creo que esto no sé, si me preguntas si va a tener solución, yo lo veo. Para que Kiko esté haciendo lo que está haciendo es que ya no podía más y esto lo está demostrando que ya no podía más.

- CH: Ha dicho cosas muy duras, entre ellas lo que le ha echado de menos como madre.

- CHELO: Yo creo que ha habido cosas más duras cómo, según él, se dirigían a su hermana. Para mí eso es mucho más duro, sobre todo yo creo que ahí Isa hija lo tiene que estar pasando muy mal porque escucharlo y verlo, que él yo sé que no ha querido hacerle daño a su hermana ni mucho menos, pero es durísimo. Él está ya cabreado con su madre, pero esto es durísimo. Con lo cual, no sé que le va a ocurrir y no sé quién puede mediar en esta historia. Yo creo que la única que puede mediar es la propia Isabel Pantoja.

- CH: Tú has vivido con Isabel Pantoja, ¿has sido testigo de esas malas maneras hacia Isabel hija?

- CHELO: No, nunca, lo dije. Yo siempre he ido de visita, yo no he vivido en casa de Isabel Pantoja, yo he ido tres veces en mi vida a Cantora que quede claro. Tres veces en mi vida, dos a hacer dos reportajes y una a un cumpleaños. Yo podía ver a Agustín distante, no cariñoso, pero delante de mí nunca ha habido una ofensa a Isa por eso cuando Isa se quejaba yo se lo decía que porqué no me lo ha dicho.

- CH: ¿Pero tú crees que Isabel sería capaz de desheredar a Isa o incluso quitarle los apellidos?

- CHELO: No lo sé. Yo no tengo una bolita de cristal ni reconozco a la Isabel Pantoja que yo he conocido y como no la reconozco, no os lo puedo decir, no lo sé. Cuando ella se cabrea, como su propio hijo dice, puede soltar lo que sea por la boca, pero el resto yo no voy a entrar en evaluar si es capaz o no es capaz.

- CH: Chelo, dices que no reconoces a esta Isabel. ¿Qué crees que ha podido pasar con Isabel o en que momento crees que ha cambiado?

- CHELO: Para mí hay un momento en la vida de Isabel antes de entrar en la cárcel ya hay un cambio en Isabel y sobre todo para mí cambia Isabel cuando se encierra en Cantora. Estamos hablando de hace muchos años. Mientras que Isabel estaba en Madrid, que es la que yo más conozco, la de La Moraleja, la que se reía, la que era divertida, la que hemos ido a varios sitios* Esta ya no la reconozco. La vi un poquito en 'Supervivientes', pero allí era un sitio duro y ahí pensé va a volver nueva, pero por desgracia le ha durado poco.

- CH: Decían también que Isabel se ha quedado completamente sola a parte de estar perdiendo a sus hijos, ha perdido a sus amigos. ¿Cómo es tu relación con Isabel?

- CHELO: En estos momentos mi relación no existe. Es nula y, vamos a ver, no existe por varios motivos porque yo en su momento mandé varios WhatsApps, no me ha contestado pues ya está. Yo si no me contesta no voy a insistir, ella sabe dónde estoy y además creo que a ella le tocaba mandar un WhatsApp y no lo ha hecho, y no voy a explicar por qué.

- CH: ¿Tú crees que Agustín es una mala influencia que tiene controlada a Isabel Pantoja?

- CHELO: Lo último que yo viví de Agustín con Isabel fue en La Moraleja, luego yo ya no entré en Cantora, yo sabía que la ilusión de Agustín era llevarse a su hermana a Cantora. Ya se la ha llevado, ya la tiene allí. Ella ha querido y me parece bien, es su hermano, es el amor de su vida. ¿Yo qué quieres que te diga? No hay quien lo entienda ya esto.

- CH: Chelo, tú también has viajado mucho con Isabel por temas profesionales. ¿Tú crees que tiene dinero fuera de España?

- CHELO: Mira, yo en esto sí que no voy a entrar, ¿eh? Bastantes problemas tenemos todos. Aquí cada uno que haga lo quiera, que diga lo que quiera, pero Chelo García Cortés no entra en estos temas. Me niego en redondo.

- CH: ¿Tú has visto a las fans hacer recados?

- CHELO: Es que yo he ido a La Moraleja y no había fans. Es que yo cuando he ido a Cantora no he coincidido con grupos de fans, por lo tanto, como no he coincidido, pues no te lo puedo contar.

- CH: Luis Rollán decía hace unos días que esto se tendrían que sentarlo a hablar Isabel y Kiko solos y que quizás así se arreglarían. ¿Tú crees que se podrían arreglar teniendo una conversación madre e hijo?

- CHELO: Eso no solo lo ha dicho Luis Rollán, lo hemos dicho todas las personas que tenemos dos dedos de frente. Esto solo lo arreglan ellos, no valen intermediarios lo diga Luis, lo diga yo o lo diga cualquiera, y creo que es una historia que solo la pueden arreglar entre ellos dos.

- CH: ¿Qué te parecen las declaraciones de Isabel Gemio? Se siente atacada y quiere pedir incluso asesoramiento a la Academia de Televisión.

- CHELO: Que haga lo que quiera. Isabel Gemio tiene todo el derecho del mundo a defenderse, a hablar, a decir y a pedir lo que quiera. Estamos en un país libre, creo... Bueno, libre no tanto porque entre las mascarillas, los confinamientos y todos estos rollos la libertad ya existe muy poquito. Isabel Gemio que haga lo que quiera.

- CH: ¿A ti te gustó la entrevista a María Teresa Campos?

- CHELO: No, a mí no me gustó nada. Creo que Isabel no supo llevar la entrevista, creo que Teresa tiene el arte suficiente para haberlo llevado de otra manera y a mí no me gustó esa entrevista para nada. Las dos son buenas profesionales, yo quiero muchísimo a María Teresa Campos y no me gustó verla de esta manera.

- CH: Y a Isabel Gemio también la quieres.

- CHELO: Isabel Gemio es una historia en la que no voy a entrar.