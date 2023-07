Chelo García Cortés se puso en contacto con Irene Rosales y Kiko Rivera tras el bache de salud del dj

MADRID, 19 (CHANCE)

Kiko Rivera ha vuelto a protagonizar titulares en la prensa española debido a su última intervención quirúrgica. Era el propio dj quien avisaba por sus redes sociales de que la vida le había vuelto a dar un susto e informaba de que se encontraba ingresado en el hospital esperando a ser operado. Tras esto, su madre Isabel Pantoja no dudaba en acompañar a su hijo en este delicado momento... una actitud que demuestra la reconciliación entre ambos.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Chelo García-Cortés sobre este bache de salud de Kiko y nos ha confesado que la tonadillera ha hecho bien en estar junto a su hijo durante su última intervención médica: "Es que tenía que estar. La operación, aunque fuera un cateterismo, pero es una operación delicada y Kiko, su salud no es muy excelente en los últimos tiempos. Es lógico que esté su madre, claro".

Chelo ha escrito al dj y a Irene Rosales para mostrarle su apoyo: "Le he mandado mensaje tanto a él como a Irene para ver cómo se encuentra. Además, me ha cogido fuera de juego, me he enterado, y no te voy a mentir, esta misma mañana. He mandado un mensaje tanto a Irene como a Kiko y espero que se recupere lo antes posible", pero no a Isabel: "No, no, porque ella tampoco me ha escrito a mí".

Le preguntamos también sobre la indirecta que lanzó el cantante por sus redes sociales -que algunos piensan que va por su hermana- y la colaboradora de televisión no lo tiene claro: "Pues no lo sé a quién se refiere, habría que preguntárselo a Kiko".

Chelo se encuentra totalmente recuperada de su operación de cadera: "Sí, eso sí que te puedo decir que estoy totalmente recuperada, no me duele" y además nos confiesa que "la prótesis está súper bien puesta. Llevo el certificado porque ahora pito, no veas cómo pito, y ya llevo el certificado hasta en inglés, para que lo entiendan, y las fotos del aparatito que me han puesto".

Por último, la periodista ha descartado que el nuevo programa para Netflix vaya a ser del estilo de Gran Hermano: "Me imagino que debe ser un docureality que luego se harán capítulos" y nos desvela que "vamos a un hotel, cada uno tiene su habitación, no tiene nada que ver".