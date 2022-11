Chelo García Cortés recibe el 'Premio Pluma'

MADRID, 19 (CHANCE)

Chelo García Cortés recibió este viernes el 'Premio Pluma' por la visibilidad de su bisexualidad en un espacio tan mediático como 'Sálvame' y otros programas de televisión, y por la reivindicación de la no presunción de homosexualidad al estar en una relación con una mujer.

La colaboradora confesaba en el escenario cuando recogía el premio que "es la primera vez que me dan un premio y siento vergüenza porque los que me habéis precedido en este escenario sois un ejemplo de lucha, constancia y libertad".

La periodista aprovechaba para recordar a su padre y le dedicaba el premio por cómo trató su orientación sexual: "tengo que decir que he tenido la suerte de tener un padre maravilloso que, en mi generación, cuando tenía 27 años y el me preguntó que si era cierto que me había acostado con una mujer, yo le dije que sí, era un hombre bravo y nunca me cuestionó, ni a mis parejas. Le quiero dedicar este premio a ti, maestro de la lucha, a Carla Antonelli, porque es un ejemplo como política".

Segundos más tardes, Chelo también hacía hincapié en lo necesario que es mirar al pasado para no volver a esa triste realidad después de todos los logros conseguidos: "estoy aquí porque cuando me llamaron pensé que era el momento de ayudar a los grupos que están dando ejemplo de lucha. Para mí hay imágenes de personas perseguidas, conocía lo que era la ley de peligrosidad social, que a mi no me afectaba, pero soy bastante mayor".

La colaboradora de 'Sálvame' terminaba su discurso con unas palabras muy aplaudidas por su público: "yo quiero dedicar los años que me queden de vida a hacer la visibilidad, dejémoslo ya de tener que salir del armario, en mi armario yo tengo mi ropa, no personas humanas. Pido a los políticos que no nos dejen sin tener lo que tantos años nos ha costado perseguir".