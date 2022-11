Chelo García Cortes: "'Sálvame' está súper vivo"

MADRID, 19 (CHANCE)

Aunque vivió una tarde complicada en 'Sálvame Diario', Chelo terminó el viernes de la mejor forma posible, recibiendo el 'Premio Pluma' por la visibilidad de su bisexualidad y por la reivindicación de la no presunción de homosexualidad al estar en una relación con una mujer.

Tras recibir el premio, hablábamos con la colaboradora de televisión y nos confesaba cómo es su relación con Marta, la persona que ha estado a su lado más de treinta años: "Es una relación de amor, de respeto, de admiración, sobre todo yo la admiro más que ella a mí porque admirarme a mí también es un poco complicado, pero me quiere tanto que no podía dejar de dedicárselo".

A pesar de vivir una de las tardes más complicadas, Chelo le dedicaba también el premio al programa, ya que "gracias a 'Sálvame' yo estoy aquí, y gracias a 'Sálvame' la gente se enteró de que yo era bisexual y esta frase que digo, 'soy bisexual, ¿y qué?', pues esto es gracias a un programa como 'Sálvame'".

La periodista aprovechaba nuestros micrófonos para explicar que no se quiere ir del programa y negando la información que se publicaba este miércoles en la revista Lecturas: "No, no me quiero ir, de verdad que no. Y además te lo digo porque me has estado esperando".

Chelo nos aseguraba que "lo maravilloso de un programa" es que esté "vivo" y 'Sálvame' lo está todos los días "desde que empieza hasta que acaba, que ahora esta semana estamos acabando a las ocho, pero creo que ya la semana que viene acabamos a las nueve otra vez, o sea que está vivo no, que está súper vivo".

No quiere oír hablar de Isabel Pantoja: "Yo te lo dedico a ti antes que a la Pantoja, que llevas aquí trabajando y currando... Yo te lo dedico...", sin embargo, de la que sí se acuerda es de su gran amiga, Bárbara Rey: "se lo dedico a Bárbara, hombre a la Pantoja no. Va para ti también, Bárbara, que se me ha olvidado decirlo en el escenario. Hombre, a Bárbara. Yo soy quien soy también en mi relación sexual gracias a ella".