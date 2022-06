Chema, primo de Gloria Camila, deja claro que no es el 'nuevo novio' de Gloria Camila

MADRID, 1 (CHANCE)

Gloria Camila ha acaparado las cámaras de los medios de comunicación en la plaza de toros de Las Ventas por la reciente exclusiva de Ana María Aldón, pero lo cierto es que la joven ha pasado de hablar de la mujer de su padre, para desmentir (de broma) que su primo Chema, sea su 'nuevo novio'. Sí, como leen.

La colaboradora acudía hace unos días a Las Ventas acompañada por su primo Chema y muchos han sido los que han especulado con una posible relación sentimental entre ambos... pero lo cierto es que los dos tienen un vínculo súper especial y familiar desde hace años. Ante estos comentarios, Gloria ha querido desmentir lo que se estaba exponiendo en redes.

Gloria Camila acudía así un día más a los toros junto a su primo Chema y esta vez es él el que aclara que no son pareja: "Soy su primo, que no vuelvan a decir que soy su novio. Soy su primo y ya está. Ya queda hablado". Aunque era ella la que le llamaba diciendo "Ven Chema, que ahora dicen que eres mi nuevo novio".

Cabe destacar que la última vez que vimos juntos a Gloria Camila y David el 16 de mayo, también en los toros, desde entonces no hemos vuelto a verles. Además, nos llama la atención que ella no tengas fotografías con él en su Instagram desde hace meses, aunque lo cierto es que a la última fotografía que colgó él, esta le comentó: "Que chico TAN pibón".

En cuanto a lo que está pasando entre Ana María y ella, Gloria prefiere escurrir el tema: "es que no sé lo que está pasando, lo siento, hoy vengo a los toros, no he visto nada de la tele". Y es que esta misma mañana la joven hablaba para los micrófonos de Europa Press para dejar claro que siempre tenía que estar su nombre en las revistas para vender.