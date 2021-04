Chenoa asegura que sí habrá boda con Miguel Sánchez Encinas

MADRID, 2 (CHANCE)

Parece que poco a poco volvemos a la normalidad, pero las restricciones contra la Covid siguen estando en nuestra sociedad y muchas de ellas impiden que se lleve a cabo una fiesta por todo lo alto. Chenoa ya lo ha dicho en varias ocasiones, quiere que su boda sea de lo más segura posible y está esperando a que sea el momento perfecto para darse el 'Sí, quiero' con el que se ha convertido en el amor de su vida.

Le hemos preguntado en exclusiva a la cantante si va a celebrar finalmente su boda y nos has confesado que: "Voy a esperar, con paciencia, espero que poco a poco vayan vacunando y estemos más tranquilos", pero lo que sí que tiene claro es que habrá celebración: "Bodorrio grande no va a haber, desde luego, ya sabemos cómo está todo, hay que tener paciencia".

Aún así, la cantante no pierde la ilusión y muestra su felicidad aconsejando a todo el mundo que se vacune: "Eso sí, por supuesto, hay que hacer las cosas bien. Es un poquito de tener templanza y hacer las cosas mejor de las que podríamos hacerlo ahora, porque si no, no valdría la pena. Así que bueno, pero bien, contentos, que se vacune todo el mundo que es lo que hay que hacer".

De esta manera, Chenoa nos ha confesado que sí habrá boda con Miguel Sánchez Encinas y es que el amor es eso que está por encima de todo, incluso de la Covid. Está claro que los dos tortolitos están viviendo un momento de lo más dulce y nada ni nadie puede derribar este amor que vino sin pensarlo.