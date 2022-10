Chenoa desvela cuál es la clave de su felicidad con Miguel S. Encinas: "Cuando te quieres puedes querer"

MADRID, 14 (CHANCE)

Chenoa está atravesando por uno de los momentos más dulces de su vida. Recién casada con Miguel Sánchez Encinas y asegurando que el balance de su matrimonio no puede ser mejor, la artista compagina a la perfección sus compromisos laborales con su relación y, a su carrera musical y a su faceta de jurado de 'Tu cara me suena' se une ahora su debut como presentadora de su propio programa en 'Europa FM'.

Entre tanto trabajo, la cantante ha sacado un hueco para asistir a la presentación de la campaña con la que Ausonia y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) celebran quince años de colaboración en la investigación contra el cáncer de mama. Una causa en la que Chenoa está especialmente volcada, ya que como desvela, padeció un cáncer de útero con 23 años.

¿La clave para sobrellevar la enfermedad? "Yo consejos no doy, pero creo que es importante rodearte de gente vitamina, de energía de la buena". "Cuando yo tuve cáncer era muy jovencita y no se lo conté a mi familia para no preocuparla" confiesa, reconociendo que estaba "totalmente confundida por la incertidumbre" y que, con el paso de los años ha entendido la importancia de "tener gente en la que confíes al lado, que te puedan echar un cable en ese momento".

A pesar de que en su día ya pasó por ello - afortunadamente no necesitó tratamiento ya que le extirparon el tumor en la operación - Chenoa no vive con el miedo de una recaída: "Los años te dan otro tipo de perspectiva y estoy muy dedicada al presente".

Un presente en el que vive sus primeros meses de casada con Miguel, y el balance no puede ser mejor. "Tengo muy buen compañero de vida con el que charlo mucho y es un gran compañero de viaje" confiesa, resaltando la importancia de la palabra compañero porque como nos cuenta "en él tengo la confianza suficiente como para hablar todo lo que quiera, me entiende perfectamente, entiende mi trabajo, mi dedicación a todo lo que hago, a proyectos que encaro, me da fuerza". "Yo a él lo entiendo muy bien porque tiene muchas horas de quirófano, de trabajo y yo lo cuido y lo animo igual que él a mí" apunta enamorada.

"No hay trucos para que una relación dure. El mejor truco de todos es que cuando tú te quieres puedes querer. Pero te tienes que querer primero a ti, tener tu mundo muy completo. Lo de las medias naranjas es un dicho muy antiguo. Las medias naranjas no, tú eres una naranja entera y, a partir de ahí, comparte zumo si quieres" asegura.