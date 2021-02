Chenoa desvela por primera vez cómo conoció a su pareja, Miguel Sánchez Encinas

MADRID, 3 (CHANCE)

Chenoa ha acudido al programa 'El show de Bertín' y lo cierto es que su testimonio nos ha gustado más que nunca porque se ha mostrado de lo más simpática y natural, pero sobre todo se ha abierto en cuanto a su relación sentimental con Miguel Sánchez Encinas. La cantante ha hablado por primera vez públicamente de cómo se conocieron, qué es lo que la enamoró de él y también de los planes de boda que siguen teniendo presentes.

En cuanto a cómo está llevando la pandemia y la situación que tiene su futuro marido al ser cirujano, Chenoa ha confesado que: "Se ve diferente, hay agotamiento, pero el estar yo al lado que soy chipilla, intento sacarle de ese bucle con un paseo, una serie, él tiene la perspectiva vocacional, de entrega, están muy pendientes de sacar adelante a todo el mundo".

Poco ha tardado Vicky Martín Berrocal en hablar de cómo ha conoció a Miguel Sánchez Encinas, a lo que la artista ha desvelado por primera vez que: "Qué guapo es, la primera vez que le vi entrar, le conocí en una cena de amigos, lo primero que escuché fue la voz y ya buff... Llegué la primera a la cena y cuando le oí hablar dije ¿perdona? y luego cuando lo vi pensé ¡qué guapo! me lo pusieron enfrente, fue un poco bastante natural, desde ahí".

Sobre la personalidad de Miguel, Chenoa ha asegurado que se complementan muy bien porque es una persona muy tranquila y ella, cuando está en casa, también lo es: "Él es muy reservado, muy tranquilo, muy respetuoso y tiene una conversación fantástica, eso me parece súper atractivo, somos muy tranquilos a la hora de estar en casa, escuchar la radio, leer un libro, cosas que parece que son de gente mayor".

El mejor momento de la noche ha llegado cuando la artista ha contado los detalles de cómo el cirujano le pidió matrimonio y lo cierto es que nos hemos quedado embobados al escuchar a Chenoa contar la historia: "La pedida fue maravillosa, arrancamos yéndonos a Roma me llevó al 'Jardín de los Naranjos' que se ve toda Roma, yo no quería subir porque llevaba cinco horas andando y cuando me sube me dice 'venga que te hago otra foto', todo negativo porque estaba negativa y cuando me pongo allí, él estaba de rodillas con el anillo le dije 'no te creo'. Además, yo llevaba unos pelos de loca, sudaba porque hacía mucho calor, pero luego fui muy feliz. De esto hace menos de dos años".

Bertín le ha preguntado sobre la fecha de la boda y ella ha explicado que todavía no hay nada fijo porque quiere estar vacunada y que la pandemia esté menos agresiva: "No nos hemos casado porque llegó la pandemia, entonces le dije 'que así no'. Nosotros teníamos fecha, la anulamos, la pasamos más adelante, tampoco, y al final ha sido 'oye mira cuando nos vacunemos'... Sobre todo lo hacemos por los padres, yo tengo una abuela de 97 años que está estupenda y la cuidan mis padres, la abuela no lo entiende. La última vez que la vi, le pregunté si había visto algo así alguna vez y me dijo 'nunca hija, esto no lo he visto en mi vida'. No tengo fecha porque él tiene la primera vacuna puesta y le falta la segunda, con esa podrá ver a mis padres, pero yo necesito estar vacunada".