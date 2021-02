Chenoa habla de su relación con Miguel Sánchez Encinas

MADRID, 26 (CHANCE)

En el programa de esta noche de 'Dos parejas y un destino' Isabel Gemio ha confesado que ha tenido muchas parejas a lo largo de su vida, de hecho ha asegurado que siempre le han salido mejor las que no ha hecho pública. La comunicadora se ha sincerado con Jesulín de Ubrique y Chenoa y les ha desvelado que actualmente está soltera, pero está a gusto en soledad.

Después de que el torero hablase de todo lo que había aprendido en su relación con María José Campanario, le tocaba el turno a Chenoa, quien ha hablado de cómo conoció al amor de su vida y ¡atención! porque ha asegurado que la persona que entró fue ella: "Yo cuando conocí al hombre con el que me voy a casar lo primero que me impactó fue la voz, porque cuando él habló, yo dije '¿cómo?'. Fui a casa de unos amigos a cenar y vino él, guapísimo, dos metros... en la mesa me lo habían puesto muy lejos y le dije a mi amiga 'no, no, no, no' y lo sentaron a mi lado. Luego le dije que como vivía cerca, me llevase a casa. Y cuando me dejó en casa le dije de tomar un café al día siguiente... Yo a mi chico le entré".

De esta manera, Chenoa ha vuelto a hablar públicamente de su relación con Miguel Sánchez Encinas y es que a pesar de ser muy discreta con su vida privada, parece que estos últimos meses se está abriendo más en los programas de televisión a los que acude. Algo que agradecen muchos los espectadores porque nos deja ver su parte más natural.