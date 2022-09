Chenoa hace balance de su primer verano de casada: "Fantástico, maravilloso, mírame"

MADRID, 16 (CHANCE)

Después del verano más especial de su vida y de protagonizar una de las bodas del año con Miguel Sánchez Encinas, Chenoa ha reaparecido en la entrega de los Premios Dial y lo ha hecho acaparando todas las miradas por la sonrisa que no la abandona y que refleja que está atravesando su momento más dulce.

Con un look comentadísimo con corsé de Hannibal Laguna y gafas de sol para posar en el photocall, la artista presumió por primera vez de las mechas rubias con las que ha dado un plus de luminosidad a su melena y, más cómoda y cercana que nunca, ha hecho balance sobre su matrimonio, se ha pronunciado sobre la separación de Elena Tablada - con la que mantiene muy buena relación - y Javier Ungría y ha bromeado con la posibilidad de hacer una docuserie sobre su vida: "No os da para documental, da para dos películas con cuatro sagas. Star Wars se va quedar corta".

CHANCE: Cadena Dial, qué orgullo poder estar aquí. ¿Qué significa para ti? En este caso vienes a entregar un premio.

CHENOA: Vengo a dar premio. Me pongo muy nerviosa porque me hace mucha ilusión y quiero definir muy bien a la persona a la que le doy premio, sobre todo porque es uno de los grandes. Dar un premio impone, pero recibirlo también porque no quieres olvidarte de mencionar a nadie y te pones un poco nervioso.

CH: Hay gente que los pone a la venta, ¿tú los conservas?

CHENOA: Ni se me ocurriría. Yo se lo suelo dar a mi madre porque me hace ilusión que los tenga. Otros tengo sitio y los pongo en la estantería, los limpio. Soy una persona que le gusta limpiar. Me gusta mucho recibir premios porque me da la gasolina para seguir.

CH: ¿Te queda alguno por ganar? Alguno que digas 'quiero este'.

CHENOA: No, estoy bien, estoy en paz. Llevo 20 años de carrera, me parece un gran premio haber mantenido esto, con música, tele, radio, con todo lo que se me ha ofrecido. Agradezco las oportunidades y estoy bien.

CH: Veinte años, ¿cuál es la parte bonita y cuál es la parte que digas 'me ha pesado esto más'?

CHENOA: Yo creo que la parte pública, la personal. Yo creo que siempre he sido como muy sin filtro, vamos a decirlo claramente, pero ahora se me ve la parte sin filtro más divertida.

CH: ¿Te arrepientes de momentos como el del chándal, tras tu ruptura con David Bisbal?

CHENOA: No, creo que no porque si no* al final uno mira para atrás y no eres la misma que se chándal ni la misma que adelante. Me he permitido evolucionar. Acepto y abrazo lo bueno y lo malo.

CH: ¿Y un documental de tu vida como David?

CHENOA: No os da para documental, da para dos películas con cuatro sagas. Star Wars se va quedar corta. No, es broma. Le tendría que dar vueltas, ni lo he pensado pero nunca se sabe.

CH: ¿Lo peor de estos 20 años ha sido la prensa social?

CHENOA: Me ha incomodado mucho, quizás los titulares, los que dan una idea confusa de lo que al final sí he dicho. Hay titulares que son como muy llamativos y al final no es verdad nada de lo que ponen. Yo creo que tienes que estar preparada.

CH: Primer verano de casada. ¿Qué balance haces?

CHENOA: Bueno, bueno. Fantástico, maravilloso.

CH: El amor de tu vida.

CHENOA: Evidentemente, mi marido. Muy bien, muy contenta.

CH: ¿Ha cambiado en algo vuestras vidas?

CHENOA: No, porque nosotros, al estar con ese timing de querer casarnos y no poder, no pasa nada.

CH: ¿Cómo le definirías?

CHENOA: Guau. Mírame.

CH: ¿Tú vas, viene él?

CHENOA: Cuando él va, yo vengo y voy donde me diga. No, es broma. Yo creo que al final es el compañero de viaje perfecto.

CH: Y lo has encontrado ahora. ¿Tenías ganas de encontrarlo?

CHENOA: Bueno, sí. El amor siempre hay que buscarlo, a veces mejor no buscarlo y vas viviendo etapas. En este caso fue complementarnos muy bien.

CH: ¿Una crisis cómo se lleva?

CHENOA: No tengo ni idea, ya me he olvidado.

CH: Ha acaparado muchos titulares tu acercamiento con Elena Tablada. No sé cómo has llevado eso.

CHENOA: De manera súper natural porque yo creo que al final se cierran etapas. Las etapas cerradas son muy bonitas cuando ves que has cambiado, que has evolucionado hacia otro lado mucho más templado. Amigas no somos, pero nos podemos llevar bien todos. La verdad es que es un encanto.

CH: Ahora ha roto con Javier, ¿le darías algún consejo?

CHENOA: No, yo consejos no, pero le deseo toda la felicidad porque es encantadora.

CH: No creo que le haya incomodado a David que os llevéis bien.

CHENOA: Qué va.

CH: Rosa López también, con ella muy bien.

CHENOA: Sí, sí. Yo con mis compañeros siempre bien. Les quiero mucho a todos. Son 20 años de carrera, imagínate.

CH: ¿Vas a hacer ya la boda con tus compañeros? ¿hay fecha?

CHENOA: A ver si vuelven todos del verano, que están dispersos. Si hacemos algo estarán todos invitados.

?