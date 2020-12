Chenoa se inspira en Paula Echevarría para enamorarnos con su último look

MADRID, 3 (CHANCE)

Paula Echevarría es una de las mujeres más estilosas de nuestro país, y posee, sin duda, uno de los vestidores más extensos y envidiados del panorama "celeb". Desde que anunció su embarazo, el pasado mes de septiembre, la actriz nos ha regalado algunos de sus mejores looks, en los que destacan los mini vestidos estampados con los que presumir de piernas y disimular - gracias a su corte imperio o bien a algún estratégico frunce en la cintura - su incipiente barriguita.

Con sus acertados estilismos para el día a día, donde opta por la comodidad sin renunciar a la sofisticación, Paula se ha convertido en toda una inspiración para muchas de nosotras, incluidas algunas de nuestras artistas más populares. Nos referimos a Chenoa, que no ha podido evitar recordarnos a la ex de David Bustamante con el look elegido para este jueves.

Y es que el minivestido elegido por Chenoa es muy similar a varios de los que ha lucido Paula en los últimos meses. Con un corto ideal para presumir de piernas, un estampado étnico con discretos volantes y un favorecedor cuello barco que deja sus hombros al aire, Laura parece haber encontrado en la actriz asturiana la inspiración para conquistarnos con su outfit.